Valérie, une policière de la ville, s'installe pour l'été avec son fils Dave à Lac-Noir, un minuscule village dans les Laurentides. Une localité paisible et sans histoire, du moins en apparence... car Valérie vient épauler Adrien, chef de la police locale, dont le partenaire a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Rapidement, Valérie découvre des pistes qui la mènent vers d'étranges symboles et d'intrigants pentacles. Au village, les disparitions continuent, les pistes se multiplient et les suspects abondent. Quel lien existe-t-il entre tout ça? Valérie parviendra-t-elle à percer le mystère de Lac-Noir? (Fourni par la production)