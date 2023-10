Cet acteur bien-aimé se joint à la distribution de Lac-Noir : Découvrez des images de la 2e saison

C'est le jeudi 26 octobre que vous pourrez découvrir la 2e saison de Lac-Noir sur Club illico.

La série de genre, qui met en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin, continuera de s'enfoncer dans l'étrangeté, avec cette histoire de loups-garous.

Dans la bande-annonce que vous pouvez découvrir ci-dessous, on y aperçoit le comédien Nico Racicot, qui se joint à l'ensemble.

Celui-ci s'est fait connaître et apprécier du grand public grâce à des rôles dans L'heure bleue et Anna et Arnaud notamment.

Dans cette deuxième saison, rien de va plus à Lac-Noir. Alors que les luttes politiques déchirent le village, un mystérieux loup-garou sème de nouveau la terreur. Valérie (Mélissa Désormeaux-Poulin) cherche par tous les moyens à sauver son fils Dave (Anthony Therrien) maintenant loup-garou, et à quitter cet endroit maudit... y compris mettre sa propre vie en danger.

Henri Picard, Normand D'Amour, Laurie Babin, Stéphane Demers, Guy Nadon et plusieurs autres complètent la distribution.

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore tenté l'expérience, la première saison est offerte en rattrapage sur Club illico.