Anna et Arnaud

À la suite d’un grave traumatisme subi à 20 ans, Arnaud perd graduellement ses repères, ses rêves et ses espoirs pour se retrouver dans la rue, là où le bonheur se vend au gramme. Sa mère Anna, une couturière talentueuse pour un club de patinage artistique, tente l’impossible pour sortir son fils du brouillard, des drogues et du froid. Depuis 2010, leur relation suit un chemin rempli d'espoirs et de déceptions au cours duquel Anna tente désespérément de sauver Arnaud, mais aussi de survivre. L'amour d'une mère peut-il recoudre l'âme blessée de son enfant? Peut-on garder les bras ouverts toute une vie, pour une personne qui s'éloigne de plus en plus? D'après l'œuvre de Francine Ruel.