Spectacles
Oeuvres (34)Voir tout
Voir les films de Mélissa Désormeaux-Poulin sur Cinoche.com
Classé secret
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Rachel Miller
En cours
Jowanne, la psy des stars
2021 - Aujourd'hui
Comédienne
Mélissa Désormeaux-Poulin
En cours
Bébéatrice
2018 - Aujourd'hui
Voix,Autrice
Mamamie (2018-)
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2014
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin comédie
Ces gars-là
Prix Gémeaux
2012
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin téléroman
La promesse