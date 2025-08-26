Maxim Gaudette reviendra-t-il dans la 2e saison de Mea Culpa? Voici la réponse

Il y a quelques mois, nous accueillions avec bonheur la nouvelle du renouvellement de la série Mea Culpa pour une deuxième saison.

La finale de la première saison, parfaitement bouclée par l'autrice Chantal Cadieux, nous avait fait craindre le pire, alors que le personnage de David Fraser, joué par le talentueux comédien Maxim Gaudette, quittait Montréal pour aller s'installer ailleurs, loin de ceux et celles qu'il avait blessés par le passé. Du même fait, Bérénice, jouée par Mélissa Désormeaux-Poulin, apprenait qu'il avait compris l'existence de son fils.

Cette histoire d'amour impossible se poursuivra-t-elle dans la deuxième saison? La tête d'affiche nous confirme : « Maxim, ça ne se peut pas qu'il ne revienne pas, tu comprends, mais il ne revient pas tout de suite. »

Mélissa poursuit : « Pour vrai, c'est une histoire troublante, invraisemblable. Elle n'a pas le droit d'être amoureuse de lui. C'est comme un amour inaccessible. »

Bien évidemment, il aura des raisons de revenir.

« On va s'intéresser à son enfant à lui. À Hector, qu'il s'appelle... On va s'intéresser à lui parce qu'il va avoir un drôle de cheminement. Mais on va s'intéresser à un autre enfant. Parce que Bérénice va hériter d'un enfant », nous confie-t-elle, mystérieuse. « Bérénice, elle avait fait un choix. Elle ne voulait pas d'enfant, mais là, elle va devoir faire ça. »

Parmi les cas de justice réparatrice que nous pourrons voir dans cette seconde mouture, il y aura un cas de violence conjugale qui s'est mal terminé. Il y aura aussi l'histoire d'une femme qui a commis un meurtre et qui veut s'excuser aux parents.

Évidemment, l'amitié conservera une place prépondérante dans ce projet, tandis que les comédiennes et comédiens Jessica Barker, Dany Boudreault, Cynthia Wu-Maheux et Mélissa Désormeaux-Poulin, qui sont devenus de grands amis dans la vraie vie, se retrouveront à l'écran.

C'est à ne pas manquer à compter de janvier 2026 sur les ondes de Radio-Canada.