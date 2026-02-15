Marie-Ève Janvier se confie sur son utilisation des soins esthétiques

Ce samedi, Marie-Ève Janvier était de passage au talk-show Pour une fois, L'animatrice a ainsi abordé plusieurs sujets qui lui tiennent à coeur, dont la parentalité, ses relations professionnelles et la spiritualité.

Elle s'est également exprimée sur l'apparence et son rapport à l'image. En ce sens, Marie-Ève a confié à Mélissa Désormeaux-Poulin être dans un processus pour se réapproprier son corps, suite à ses trois grossesses.

« Au départ, je suis un corps de maman. Ça, j'ai trouvé ça raide. Après, moi enceinte, j'ai beaucoup aimé être enceinte. Je me sentais gorgeous, je me sentais une reine. Enceinte, je me sentais belle, je me sentais dans une bulle de protection, genre y'a rien qui m'atteint. J'aimais m'habiller serré. J'aimais qu'on voit ma bedaine. Et j'ai un partenaire aussi qui a beaucoup pesé sur le bouton du "Ah, t'es belle!' et je me sentais désirée, enceinte avec mon chum. Se réapproprier ce corps-là, je te dirais qu'après ma troisième grossesse, j'ai trouvé ça plus difficile. »

Elle poursuit :

« On est beaucoup dans le body positive et dans le "Accepte-toi comme tu es". Oui, mais y'a des jours que non. Y'a des jours que, je l'appelle ma grosse vessie, elle m'énerve! Et je l'aime pas! »

Peu après, lors des fameuses questions en rafale, Alex Perron lui demande si elle a, comme lui, reçu des injections de botox dans le visage. Ce à quoi elle répond à l'affirmative, en pointant son arcade sourcilière. « Pourquoi tu m'as pas dit ça? » questionne alors Alex. « J'ai essayé ça! » s'enquiert-elle de répondre, tout sourire.

Cet épisode de Pour une fois nous aura permis de découvrir plusieurs facettes de la personnalité de Marie-Ève, qui adopte une franchise dont on ne lasse pas et qui fera assurément écho chez de nombreuses femmes. On apprécie grandement que l'animatrice se livre avec autant de liberté, sur des sujets trop peu abordés à la télé.

Rappelons qu'au cours de cet épisode, Marie-Ève Janvier est également revenue sur l'embauche de Maripier Morin à ses côtés, pour animer Les filles du lunch à la radio. C'est à lire ici.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.