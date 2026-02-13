« Je voulais travailler avec elle » : Marie-Ève Janvier aborde sa relation à la radio avec Maripier Morin

Ce samedi, ce sera au tour de l’animatrice Marie-Ève Janvier de se confier sur le plateau du talk-show Pour une fois, en compagnie de quatre invités venus pour l’interviewer.

Actuellement en pause professionnelle, il sera assurément réjouissant de retrouver Marie-Ève dans nos télés, pour une entrevue dans laquelle elle se confiera sur une foule de sujets qui lui tiennent à cœur.

Aux côtés de Geneviève Pettersen, qui lui a demandé si elle pensait que la culture de l’annulation allait trop loin, celle-ci s’est prononcée sur l’embauche de Maripier Morin, avec qui elle coanime Les filles du lunch sur le réseau Rythme FM.

« Je crois fondamentalement en la deuxième chance » précise-t-elle, avant d’étayer son point :

« Je vais te parler avec mon cœur. […] Je travaille avec une fille qui a été cancellée, Maripier Morin. Et qui aujourd’hui, je vois une femme qui a un cheminement, qui est allée à la rencontre de ses démons et je ne vais pas parler pour elle, mais c’est ce que je constate. Je vois une fille sans filtre et authentique et je travaille avec quelqu’un qui m’apprend beaucoup là-dessus. Je crois sincèrement que des fois on peut aller trop loin. Je pense qu’on est plus rough avec les filles qu’avec les garçons. »

Vous pouvez voir l’extrait en question en bas de cet article.

Marie-Ève révèle ensuite que le choix de Maripier comme coanimatrice ne lui a pas été imposé, mais que c’est plutôt elle qui a proposé de travailler à ses côtés. Si pour l’heure, Maripier coanime Les filles du lunch avec Sébastien Benoît, nous avons très hâte de retrouver la complicité du duo Morin-Janvier!

Cet entretien soulève à nouveau un débat sur les réseaux sociaux, sur un sujet toujours aussi clivant que celui du retour des personnes « annulées » dans la sphère publique.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.