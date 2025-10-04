Ce nouveau projet plaira aux nostalgiques de Ramdam

Au tournant des années 2000, le cœur de la jeunesse québécoise battait au rythme des épisodes de la mythique série Ramdam. Plusieurs gardent d’ailleurs un excellent souvenir de cette époque, marquée par l’arrivée de personnages tous plus mémorables dans les uns que les autres dans leur télé.

Dans cette optique, ceux-ci seront ainsi heureux d’apprendre que Mariloup Wolfe recevra Mirianne Brûlé dans son projet de balado Chez moi. Dans ce balado conçu sur mesure sur Mariloup, celle-ci y reçoit des amis connus pour jaser de divers aspects de leurs vies respectives. Le tout, dans une ambiance décontractée et chaleureuse, dans la maison de l'animatrice. Et l'une des premières invitées est nulle autre que Mirianne.

Sur les réseaux sociaux, la comédienne, qui a récemment annoncé un changement de carrière (les détails ici), a partagé la nouvelle, avec une jolie photo des deux amies. Elle écrit :

« Beau vendredi matin en compagnie de mon amie @mariloupwolfe. Avis aux nostalgiques de Ramdam, elle se part un balado intitulé Chez moi et on a jasé de toutes sortes de choses de nos vies mais entre autres de nos années Ramdam. Ça fait plus de 20 ans qu’on se connait! Fou comme le temps passe vite. »

Celle qui incarnait Selina Laporte-Carpentier dans la série de Télé-Québec conclut son message en louant la créativité de son amie, de belle façon : « Mariloup a toujours été une femme forte et inspirante pour moi. Longue vie à ton projet! 😘 »

Quand pourrons-nous écouter ces retrouvailles de Ramdam? Aucune date de sortie n'a été annoncée concernant le premier épisode du balado Chez moi, mais nous avons bien hâte de découvrir ce nouveau projet. Par ailleurs, Mariloup a dévoilé ce samedi que Mélissa Desormeaux-Poulin sera également l'une des premières invitées. Ça promet!