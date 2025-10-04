Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Ce nouveau projet plaira aux nostalgiques de Ramdam

« Fou comme le temps passe vite. »

Image de l'article Ce nouveau projet plaira aux nostalgiques de «Ramdam »
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Au tournant des années 2000, le cœur de la jeunesse québécoise battait au rythme des épisodes de la mythique série Ramdam. Plusieurs gardent d’ailleurs un excellent souvenir de cette époque, marquée par l’arrivée de personnages tous plus mémorables dans les uns que les autres dans leur télé.

Dans cette optique, ceux-ci seront ainsi heureux d’apprendre que Mariloup Wolfe recevra Mirianne Brûlé dans son projet de balado Chez moi. Dans ce balado conçu sur mesure sur Mariloup, celle-ci y reçoit des amis connus pour jaser de divers aspects de leurs vies respectives. Le tout, dans une ambiance décontractée et chaleureuse, dans la maison de l'animatrice. Et l'une des premières invitées est nulle autre que Mirianne.

Sur les réseaux sociaux, la comédienne, qui a récemment annoncé un changement de carrière (les détails ici), a partagé la nouvelle, avec une jolie photo des deux amies. Elle écrit :

« Beau vendredi matin en compagnie de mon amie @mariloupwolfe. Avis aux nostalgiques de Ramdam, elle se part un balado intitulé Chez moi et on a jasé de toutes sortes de choses de nos vies mais entre autres de nos années Ramdam. Ça fait plus de 20 ans qu’on se connait! Fou comme le temps passe vite. »

Découvrez la photo au bas de cet article.

Celle qui incarnait Selina Laporte-Carpentier dans la série de Télé-Québec conclut son message en louant la créativité de son amie, de belle façon : « Mariloup a toujours été une femme forte et inspirante pour moi. Longue vie à ton projet! 😘 »

Quand pourrons-nous écouter ces retrouvailles de Ramdam? Aucune date de sortie n'a été annoncée concernant le premier épisode du balado Chez moi, mais nous avons bien hâte de découvrir ce nouveau projet. Par ailleurs, Mariloup a dévoilé ce samedi que Mélissa Desormeaux-Poulin sera également l'une des premières invitées. Ça promet!

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50