Télé
Oeuvres (26)Voir tout
Voir les films de Mariloup Wolfe sur Cinoche.com
Bête noire
2021 - Aujourd'hui
Réalisatrice
En cours
Le Grand Move
2021 - Aujourd'hui
Animatrice,Réalisatrice
En cours
Sur le fil
Réalisatrice
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
KARV l'anti.gala
2011
Acteur ou actrice québécois(e) préféré(e)
KARV l'anti.gala
2010
Acteur ou actrice québécois(e) préféré(e)
KARV l'anti.gala
2009
Je supprimerais la moitié de mes amis sur Facebook pour avoir cette vedette québécoise dans mes contacts