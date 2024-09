Jeanick Fournier adresse des excuses à ses fans

Cela fait déjà plusieurs jours que Jeanick Fournier vit des problèmes sur ses réseaux sociaux alors que des arnaqueurs ont pris le contrôle de sa page Facebook.

Ceux-ci partagent notamment de fausses nouvelles sur les artistes québécois avec des titres comme : « Les accusations contre Karine Vanasse se confirment! Le secret du célèbre acteur enfin révélé! »

Lundi, la chanteuse a décidé d'écrire à ses fans sur Instagram, découragée par ces pratiques irrespectueuses et difficiles à contourner.

« Bonjour à tous.💙

Ce matin, j’ai envie de vous partager ma frustration contre le piratage de la page Facebook 😡

Je comprends que quelques personnes sont déçues et fâchées de la situation. 😫

Nous le sommes aussi :( 😮‍💨

Croyez-moi, moi et mon équipe mettons tous nos efforts pour faire arrêter tout ça.😓

Je vous demande encore un peu de vigilance et de patience quand vous voyez passer ce genre de poste svp. 🙏🫶

Vous pouvez bien imaginer que ce n’est pas moi qui partage ces choses... 🤦‍♀️

J’admire ces artistes et pour le reste, je ne parle pas encore en suédois 🤨😅

Donc, toutes mes excuses pour ces désagréments et en attendant, je vous souhaite une belle journée de la fête du travail. :) 🫶 »

La chanteuse n'est pas la seule à dénoncer le piratage et l'hameçonnage sur internet. Bien des vedettes québécoises sont aux prises avec des problèmes du même acabit. Il y a quelques mois, Mariloup Wolfe a démontré à quel point la fraude allait loin (plus de détails ici) et Fabien Cloutier a partagé une nouvelle tactique utilisée par les pirates (voyez-la ici).

On souhaite de tout coeur à Jeanick Fournier que la situation se résorbe rapidement!