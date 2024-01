Fabien Cloutier dévoile une nouvelle tactique d’hameçonnage sur internet

On le sait, les artistes sont victimes d'innombrables fraudeurs sur les réseaux sociaux.

D'abord, le plus grand fléau, les pirates utilisent l'identité des stars québécoises pour créer de faux comptes et piéger les fans de celles-ci en se faisant passer pour elles et réclamer de l'argent en leur nom. Annie Villeneuve avait révélé le mode opératoire des fraudeurs en 2021, et c'est révoltant. Voyez le tout ici.

Depuis, les techniques des fraudeurs se sont diversifiées et améliorées. Mariloup Wolfe révélait récemment un exemple troublant d'une arnaque créée grâce à l'intelligence artificielle. Apprenez-en plus ici.

Voilà que Fabien Cloutier démontre à son tour une autre technique qu'emploient les arnaqueurs.

« Bonjour à tous. Voici un exemple des tactiques d’hameçonnages des fraudeurs sous des publications qui annoncent mes spectacles. Faites attention. Bonne fin de semaine! », indique-t-il sur son compte Facebook.

Il présente alors plusieurs commentaires de quidams qui partagent des messages semblables :

« Je suis rattrapé par une urgence et je ne voudrais pas que mes billets soient gaspillés. Toute personne intéressée s'il vous plaît m'envoyer un message. »

« Je n'aimerais pas rester coincé avec mes billets 4x car nous ne pouvons plus nous rendre à ce concert! Vous pouvez m'envoyer un message si vous souhaitez les obtenir. Je suis également prêt à négocier! »

On peut s'imaginer que ces individus réclameront le prix des billets aux répondants, sans jamais rien envoyer en retour.

Précisons que Fabien Cloutier est présentement en tournée avec son plus récent spectacle, Délicat. Voyez toutes les dates ici.

On peut aussi le voir chaque semaine dans la cinquième et dernière saison de l'excellente série Léo. Il est également collaborateur à l'émission Je viens vers toi. D'ailleurs, son ami Marc Labrèche l'a parodié cette semaine. Voyez sa réaction ici.