À 40 ans, célibataire et sans expérience de travail, Léo souhaite prendre sa vie en mains. Élevé seul par son père, Léo a gradué de l’université de la vie. Il adore la chasse, la pêche et peut réparer presque tout ce qui lui tombe sous la main. Ancien vendeur de pot avec son chum Chabot, il en a assez de ses mauvaises fréquentations. Sa réalité de vieux garçon pèse lourd. Client fidèle et régulier du salon de Jessica, la mairesse-coiffeuse, celle-ci, telle une coach de vie du dimanche, mettra les bouchées doubles pour l’aider dans sa recherche d’emploi et son désir de trouver l’âme soeur. Léo rencontrera Julien, qui lui proposera une première vraie job: employé de l’équipe volante à la Pâtisserie Dubeau Gâteaux. Léo y fera la connaissance de collègues singuliers et attachants et y découvrira surtout Cindy, sa première blonde officielle, la femme de sa vie. Séduite par sa franchise et son désir de l’engagement, Cindy perçoit Léo tel qu’il est vraiment, un homme sensible, honnête et ouvert aux autres. Cindy prendra vite une place majeure dans le quotidien de Léo. Nous assisterons aux aléas de leur couple et à l’apprentissage, pour Léo, de ce que signifie l’expression «prendre sa vie en mains».