Photo : Fabien Cloutier réagit à son imitation par Marc Labrèche

Marc Labrèche imite énormément de personnalité artistique québécoise à travers des sketchs à son émission Je viens vers toi. Il s'est récemment amusé à caricaturer Jean-René Dufort et Chantal Lamarre (voyez le résultat ici) ainsi que Pierre Hébert dans une parodie des Petits tannants.

Cette semaine, il s'attaquait à un ami : Fabien Cloutier.

L'animateur avait enfilé une chemise à carreaux, une fausse barbe et se trouvait dans un décor de chalet en bois rond.

« Tout le monde a du fun sans moi. Pas de danger que vous m'invitiez parmi vous ce soir? Ben non, on demandera pas à Fabien, il est en train de profiter des joies de l'hiver dans sa campagne. Ben, m'a te dire : y'a des flocons qui ont le dos large, parce que y'en a pu d'hiver. Ce qui est compté dans les dernières semaines, ça ne compte pas. Trop peu, trop tard comme dirait un citoyen de la région de Québec au gouvernement caquiste. Too late! », dit-il en faisant de nombre de gesticulations.

« Moi, j'aurais pu être assis avec vous Marc, ben non, Fabien c'est sûr qu'il est à la chasse. Heille, la seule chose que tu peux chasser légalement à ce temps-ci de l'année, c'est de la marmotte, du renard argenté et de l'homme blanc, c'est un trio pas mal indigeste si tu veux mon avis. C'est pas comme si j'allais me promener avec un panache du parti conservateur sur le hood de mon char, ben non, des plans pour que je me fasse lancer des tomates bio quand je vais voir mes chums sur le Plateau Mont-Royal. »

Vous pouvez revoir le sketch complet dans l'émission du mardi 23 janvier sur Noovo.ca

Le principal intéressé a partagé une photo de l'imitation que son ami a faite de lui, les yeux exorbités, sur ses réseaux sociaux.

« Moi - Version Marc Labrèche! 😂 », écrit le bon joueur Fabien Cloutier.

Il faut dire que les deux vedettes sont de proches collaborateurs à l'écran. Fabien Cloutier fait partie des chakras de Marc Labrèche à Je viens vers toi, et, à l'inverse, Marc Labrèche incarne un personnage principal dans la série Léo de son ami comédien et auteur. Un épisode complet est d'ailleurs consacré à ce bon vieux Couture dans la cinquième et dernière saison de la comédie, présentement diffusée les mercredis soirs à TVA. À noter que tous les épisodes sont présentement offerts sur Club Illico.