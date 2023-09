Connaissez-vous vraiment vos enfants? Savez-vous ce qu’ils font une fois que vous avez le dos tourné? Adaptation du format d’ITV, What Would Your Kid Do?, qui a fait fureur au Royaume-Uni, Les petits tannants présente chaque semaine trois couples de parents, accompagnés de leur enfant de quatre à six ans. Les parents sont invités à prédire ce que celui-ci fera dans toutes sortes de situations étonnantes.