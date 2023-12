Un changement d'horaire et une bonne nouvelle pour Les petits tannants

L'émission Les petits tannants, qui a été lancée en 2021, est l'une de nos découvertes télévisuelles préférées des dernières années. En compagnie de l'animateur Pierre Hébert, on nous présente chaque semaine trois couples de parents, accompagnés de leur enfant de quatre à six ans, qui rivaliseront à prédire ce que celui-ci fera dans toutes sortes de situations étonnantes.

Dans ce contexte, l'humoriste et animateur excelle, nous offrant des moments truculents qui ne sont pas sans nous faire rire et nous divertir. Les bambins qui s'affichent depuis les débuts de l'émission sont aussi mignons que dégourdis.

La troisième saison n'est pas encore commencée que voilà qu'on nous confirme déjà une quatrième saison. Voilà une nouvelle pour le moins réjouissante!

D'ailleurs, dès le lundi 11 décembre, les familles intéressées à y participer pourront s’inscrire dans l’espoir d’être sélectionnées. Les familles éligibles doivent comprendre deux adultes et un enfant né entre le 30 septembre 2017 et le 30 avril 2020.

Vous avez envie de vivre une expérience télévisuelle unique en famille? Vous avez un jeune enfant curieux, enjoué, allumé, à l’aise avec les adultes et qui sera enthousiaste à l’idée de s’amuser avec notre sympathique animateur et ses invités? Vous aimeriez vivre en famille l’aventure Les petits tannants? Alors, inscrivez-vous en remplissant le formulaire que vous trouverez à compter du 11 décembre sur le site de l’émission à l'adresse radio-canada.ca/lespetitstannants . La date limite d’inscription est fixée au dimanche 14 janvier 2024.

Par ailleurs, un changement d'horaire touche la 3e saison, qui sera présentée sur les ondes d'ICI Télé à compter du 12 janvier 2024. L'émission est toujours présentée les vendredis soirs, mais elle sera diffusée à 19 h plutôt qu'à 20 h. On présume que ce changement d'horaire survient pour accommoder le jeune public qui se couche tôt! Pas une mauvaise idée. Consultez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver 2024 pour tout savoir sur le retour de vos émissions préférées.

Rappelons que Les petits tannants est une adaptation du format d’ITV Studios format, What Would Your Kid Do.

D'ici au retour de l'émission, vous pouvez entendre Pierre Hébert tous les midis à Rouge FM dans l'émission Complètement midi, où il partage la vedette avec sa complice, Christine Morency. Pipi et Cricri pourraient-ils être plus divertissants? On ne pense pas!