L'excellente émission de Radio-Canada Les petits tannants sera bientôt de retour en ondes.

Afin de mousser l'intérêt des téléspectateurs juste avant la première diffusion en janvier, la production a partagé une adorable vidéo dans laquelle des enfants analysent le profil des artistes invités de la troisième saison.

On y apprend notamment que le métier de Rémi-Pierre Paquin serait « d'être aux pommes ». Celui de Sam Breton s'avère, par contre, beaucoup plus sérieux selon un d'entre eux qui l'imaginent « actuaire ». Par contre, une fillette le voit plutôt comme photographe et un autre reste vague : « Du travail qu'on connaît-là... ». Catherine Trudeau a été surprise, mais satisfaite par la réponse des petits tannants, qui la voyait à l'unanimité comme « serveuse de café ».

Aussi, on découvre que l'acteur Félix-Antoine Tremblay serait âgé entre 20 et 60 ans, et Chantal Lamarre entre 38 et 61. Un intervalle est plutôt varié... Les petits tannants ne prennent pas de chance!

Parmi ceux qui seraient de bons amis pour les jeunes répondants, Jean-Sébastien Girard a été sélectionné instinctivement par un garçon parce qu'il avait un beau sourire et ressemblait à son père. Le principal intéressé a commenté la publication d'un : « Hahhahawwww ♥️ ».

Voyez l'adorable vidéo au bas de l'article!

Tout cela promet pour la nouvelle saison que nous découvrirons dès le vendredi 12 janvier à 19 h (nouvelle heure de diffusion)!

Le résumé de ce premier épisode se lit comme suit : Pierre Hébert commence la saison avec Clara, Victor et Amélie. Les camarades fêtent l’anniversaire de Gigi le robot. Au Collège Notre-Dame de Montréal, Félix-Antoine Tremblay et les enfants doivent aviser les gens qu’ils font trop de bruit dans la bibliothèque. Finalement, Pierre invite notre petit tannant et nos petites tannantes dans un univers complètement virtuel.

Rappelons que Les petits tannants est une adaptation du format d’ITV Studios, intitulé What Would Your Kid Do. Des enfants de 4 à 6 ans sont invités à passer du temps loin de leurs parents dans une salle de jeux, conçus pour eux. Ensuite, les parents doivent prédire le comportement de leur enfant dans toutes sortes de situations. La famille qui réussit à prédire le comportement de sa progéniture remportera le grand prix choisi par… son enfant!

Les auditions pour la 5e saison sont ouvertes jusqu'au 14 janvier. Tous les détails dans cet article.