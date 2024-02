Vendredi, juste avant la diffusion des Petits tannants, l'animateur Pierre Hébert a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Dans celle-ci, il répond notamment à un commentaire récurrent des téléspectateurs concernant l'émission. Plusieurs personnes soutiennent que la question posée aux enfants dans le dernier bloc, juste avant le dévoilement du gagnant, devrait être la même pour les trois jeunes participants.

« Je comprends », dit-il, « sauf que dans la réalité des tournages, ça ne fonctionne pas comme ça. Des fois on va poser une question à un enfant qui va nous répondre quelque chose et on pose la même question à un autre enfant qui va nous répondre : je ne sais pas quoi répondre. Évidemment, on ne le forcera pas à avoir une réponse, donc souvent c'était impossible d'avoir une question où les trois enfants vont avoir une réponse. »

L'humoriste répond également à une question (pertinente!) qu'il se fait régulièrement poser : est-ce que des familles monoparentales peuvent s'inscrire aux Petits tannants?

« Absolument. L'émission est ouverte à toutes les familles », précise-t-il. « S'il y a un papa ou une maman qui est monoparental.e et qui veut s'inscrire à l'émission, cette personne-là peut le faire. Tout ce qu'il ou elle doit faire c'est de s'inscrire avec un autre adulte qui connaît bien l'enfant. Ça peut être un oncle, une tante, grand-papa, grand-maman. C'est vraiment ouvert à tous. »

Notons qu'effectivement, nous n'avons jamais vu jusqu'à présent des enfants accompagnés par d'autres personnes que leurs parents dans l'émission.

Fier, Pierre Hébert mentionne aussi que les téléspectateurs étaient pas moins de 765 000 à regarder l'émission en direct vendredi dernier. D'excellentes cotes d'écoute, surtout pour un vendredi soir à 19 h.