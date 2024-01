Pierre Hébert distribue les câlins dans la première de saison des Petits tannants

Il faut saluer le travail des personnes qui travaillent à recruter les petites familles qui participent au jeu télévisé Les petits tannants, parce que le résultat est toujours fort réussi. La troisième saison, que sera lancée dans notre petit écran ce vendredi, possède encore son lot de charme et ne manquera pas d'attendrir un public de tous âges. Voilà une proposition idéale pour rassembler toute la famille dans le salon!

Rappelons d'abord le concept : Avant d’entrer en studio, trois tannants ou tannantes ont passé du temps loin de leurs parents pendant que Pierre Hébert et des personnalités invitées leur proposaient une multitude de nouveaux jeux et de défis les plus farfelus les uns que les autres. Les parents doivent ensuite tenter de déterminer les comportements que leur enfant aura adoptés pendant les séances de jeu truquées.

Aventure, sorcellerie, olympiades et plus encore sont au programme cette saison pour les bouts de choux qui ne demandent qu'à s'amuser avec Pierre Hébert, coquin et charmant à souhait.

Pierre Hébert, à l'aise comme un poisson dans l'eau, reçoit encore cette année des frimousses qui ont beaucoup de bagou et d'énergie. Toujours dans une formule ludique, il met au défi leur sens de l'honnêteté. Soyons bien honnêtes nous-mêmes, plusieurs y échouent et c'est ce qui nous fait rire dans nos salons, surtout quand les parents ne s'y attendaient pas du tout.

L'animateur multiplie par ailleurs les câlins en ce début de saison, que ce soit aux jeunes participants, mais aussi à leurs papas qui ont parfois besoin de réconfort. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants n'ont pas de filtre et que toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout à la télévision... D'ailleurs, dans le deuxième épisode de la saison, les enfants feront des confidences désarmantes sur la consommation d'alcool de leurs parents, de quoi faire éclater tout le monde de rire!

Pour aider Pierre Hébert dans sa tâche, les artistes invités suivants se présentent cette saison : Félix-Antoine Tremblay, Debbie Lynch-White, Léane Labrèche-Dor, Pascal Morrissette, Catherine Trudeau, Rémi-Pierre Paquin, Chantal Lamarre, Jean-Sébastien Girard, Sam Breton, Damien Robitaille, Maude Guérin, Erich Preach et Eve Landry.

L'émission Les petits tannant reprend du service ce vendredi, 19 h, sur les ondes d'ICI Télé. C'est à ne pas manquer!

PSTT! Bonne nouvelle, une quatrième saison des Petits tannants est déjà confirmée!

Pour les adeptes de Pierre Hébert, sachez que vous pouvez aussi l'entendre du lundi au vendredi sur les ondes de Rouge FM aux côtés de l'irrésistible Christine Morency, dans Complètement midi.