Marc Labrèche est connu pour ses frasques divertissantes et ses notes humoristiques toujours ponctuées de bienveillance, qu'il nous sert depuis moult années, sans jamais nous lasser. Il nous l'a prouvé une fois de plus mardi soir dernier, lors d'un nouvel épisode de son talk-show Je viens vers toi. Pour l'occasion, l'animateur recevait sur son plateau un chapelet de personnalités qu'on adore, à savoir Debbie Lynch-White, ainsi que les chakras Élise Guilbault, Christian Bégin et Mégan Brouillard.

Puis, vint un moment en début d'épisode où il fut question d'intelligence artificielle et de ses répercussions dans notre quotidien. Ne manquant pas de créativité pour pimenter la discussion, Marc a alors demandé aux versions caricaturées de Jean-René Dufort et sa précieuse acolyte Chantal Lamarre ce qu'ils en pensaient. Il s'en est suivi une tirade à la fois savoureuse et décapante, dans laquelle le génie de la parodie s'est notamment moqué (gentiment) de Chantal et de l'incompréhension générale des gens pour l'IA.

L'une des répliques les plus aiguisées du pastiche d'Infoman a été décochée envers Chantal Lamarre et son style d'animation. Cette dernière s'est exprimée, sous les traits d'un Marc maquillé :

« Ça là, pour les gens qui ne savent pas, c'est un peu comme le Kik Cola. Tu le sais que c'est du Kik Cola, tu sais que c'est du fake, mais t'aurais bien de la misère à dire pourquoi c'est du fake tout à coup. Tu comprends pas. »

Ce à quoi le Jean-René imité a répliqué, sur la même intonation vocale que le vrai :

« Une référence des années 50 déballée sur le ton de Claude Blanchard. Je vous rassure tout de suite, c'est bien la vraie Chantal Lamarre! »

Ouch! Cette pépite de pur bonheur est passée sous votre radar lors de la diffusion de l'épisode cette semaine? Sachez que vous pouvez rattraper l'émission complète sur Noovo.ca et le segment, à 11 minutes et 20 secondes. À vrai dire, on aime beaucoup les parodies de Marc Labrèche, qui sont toujours empreintes d'un respect intelligent envers l'artiste, captant en peu de temps l'essence des personnalités imitées. Qui sera la nouvelle cible de la vedette de Noovo?

Par ailleurs, le talk-show Je viens vers toi est rapidement devenu notre nouveau bonbon télévisuel d'avant le coucher, si bien qu'il nous est désormais impossible de se passer de ce rendez-vous des plus festifs! Avec Marc, on ne sait jamais à quoi s'attendre, sauf au fait qu'on ne s'ennuiera pas! La semaine prochaine, Marina Orsini (22 janvier) et Jean-François Mercier (23 janvier) seront les têtes d'affiche des deux prochains épisodes. C'est à ne pas manquer!

L'émission Je viens vers toi est présentée les lundis et mardis à 21h sur Noovo.