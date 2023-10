Malgré l'abondance des propositions télévisuelles cette saison, il y a bien peu d'émissions qui agissent comme un baume à tous les maux, comme c'est le cas de Je viens vers toi. Cette nouveauté a fait ses essais et erreurs la saison dernière, pour nous arriver cet automne avec un produit en essor d'une grande qualité.

Telle une feuille de Bounce dans la sécheuse, le résultat a sur nous un effet total : le délassement complet du corps et de l'esprit, dans une ambiance conviviale. Rien de moins! Telle une brise fraîche de printemps, Je viens vers toi a ce petit je-ne-sais-quoi de rafraîchissant dont on ne peut plus se passer.

À la barre de ce rendez-vous bi-hebdomadaire, Marc Labrèche courtise « sa fidèle public » et marie sa douce folie, son penchant pour la sensualité et son talent naturel pour la comédie. Le grand manitou de la soirée s'y amuse visiblement comme un petit fou, entouré de ses nombreux collaborateurs, les délicieux Chakras.

Mais, Marc Labrèche sait-il seulement la dose de bonheur qu'il nous offre avec cette proposition?

En début de saison, nous avions abordé avec le Grand blond cette petite danse avec laquelle il se commet parfois en début d'épisodes. « C'est juste une manière pas plate de descendre les marches », nous avait-il répondu, du tac au tac. Non Marc, ce n'est pas juste une manière de descendre les marches! Ce déhanchement, aussi sémillant que guilleret, a le pouvoir de faire sourire et oublier les tracas. J'attends personnellement, avec une impatience non dissimulée, chaque lundi et mardi, ce petit coup de bassin coquin qui pourrait faire cesser les guerres. Quand j'entends mon adolescent de 15 ans dire « Je le regarde danser depuis seulement 15 secondes et je l'aime déjà », c'est qu'il y a quelque chose là!

Puis il a ce vocabulaire dont seul Marc Labrèche a le secret. L'autoproclamé « Sexy toy de la passion canadienne » dégaine les expressions et les métaphores à la vitesse inouïe de sa pétulante imagination, nous faisant régulièrement éclater de rire. C'est aussi le cas de ses convives autour de la table, qui le regardent avec une admiration manifeste. Vif, pertinent et amusant, Marc se permet là quelques commentaires politisés et ici quelques saynètes d'actualité. Entre la parodie, le commentaire et la chronique, Marc Labrèche a encore trouvé sa place.

Évidemment, il faut rendre à César ce qui lui revient, l'animateur s'est entouré d'une habile équipe d'autrices et d'auteurs pour l'aider à la tâche. La qualité est là. C'est ainsi qu'on peut se tordre de rire en écoutant le segment « Champagne Showbizz », qu'on prendrait chaque semaine. Du vrai bonbon! Même chose pour les parodies qui ne font pas toujours dans la dentelle, mais qui ne manquent pas de nous dérider.

Les Chakras mettent aussi la main à la pâte quand il est question d'offrir ce sentiment de communauté. Ils sont tous formidables, bien que notre coeur va à Élise Guilbault, Fabiola Aladin et Matthieu "Pépito" Pepper. Enfin, les musiciens chevronnés, menés par le talentueux Antoine Gratton, s'avèrent de merveilleux complices dans l'ambiance ludique, en multipliant les jingles craquants et les clins d'oeil à l'animateur. Un certain Martin Matte pourrait s'en inspirer pour son propre talk-show...

Il y a très peu à redire quand vient le temps de parler de Je viens vers toi. Voilà la proposition dont nous avons besoin pour bien lancer nos semaines, pour nous délasser autant que pour nous amuser, pour continuer d'admirer la maestria incomparable et incandescente de Marc Labrèche. C'est du vrai de vrai réconfort, et ce n'est pas rien! Merci à toute l'équipe! Et que ça continue encore longtemps.

Je viens vers toi se poursuit, les lundis et mardis à 21 h, sur les ondes de Noovo. Le rattrapage est aussi possiblement gratuitement sur Noovo.ca.