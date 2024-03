Une nouvelle histoire d'amour pour conclure 5 formidables saisons de Léo

Après cinq formidables saisons, la série Léo fera ses adieux, ce mercredi, sur les ondes de TVA, avec la diffusion en rafale des deux derniers épisodes. Dans cette ultime saison, Fabien Cloutier et son équipe ont décidé, comme vous le savez, de donner un épisode à chacun des personnages marquants de cette fresque irrésistible, nous offrant au passage rires et émotions. C'est à regret que nous devrons laisser aller les habitants de Walton, qui nous avons depuis longtemps accueillis dans nos salons, comme des amis.

Dans l'avant-dernier épisode, bien que les rires soient toujours au rendez-vous, Fabien Cloutier s'attaque à un sujet bouillant d'actualité, soit celui de l'identité de genre. Pour y arriver, il offre une partition en or à Stéphane Jacques, talentueux comédien s'il en est un, qui incarnait jusque-là Pisseux Bolduc.

Dans cette conclusion, Pisseux apprendra à tous qu'il est maintenant Claire Bolduc et qu'il tentait de masquer depuis trop longtemps sa nature profonde de femme. Certains amis se braqueront face à cette nouvelle surprenante, tandis que d'autres l'accepteront avec le sourire, comme ce bon vieux Léo qui est devenu au fil des ans l'homme le plus ouvert de Walton.

Encore une fois, Fabien et ses complices auteurs ont tricoté, avec des mailles sensibles, une histoire aussi pertinente qu'intéressante, qui a en plus le mérite de nous faire réfléchir. Chose amusante, Stéphane Jacques avait aussi interprété avec brio une personne transgenre dans Une autre histoire.

Mais ce n'est pas tout...

Les auteurs nous réservent une nouvelle histoire d'amour pour clore la série. C'est le grand « slaque » à Chabot, formidable Steve Laplante, qui a droit aux honneurs, alors qu'on pose sur son chemin une femme lumineuse qui rallume sa flamme. Évidemment, nous ne vous en dirons pas plus, pour ne pas gâcher votre plaisir de visionnement. Par contre, sachez que cette histoire florissante se transformera en grands changements pour Léo et ses amis.

Chose certaine, gardez une boîte de mouchoirs à portée de main, car vous en aurez besoin! (J'ai pleuré ma vie en regardant le tout au gym, sur mon elliptique. Pas l'idéal...)

Au fil des ans, la série Léo n'a jamais perdu en qualité, se renouvelant encore et encore en épisodes truculents. L'imagination fertile de Fabien Cloutier, Steve Laplante et leurs acolytes auront permis un mélange des genres, pour un résultat unique, coloré et champêtre, qui va nous manquer.

Sur une note plus personnelle, cette série occupe une place importante dans mon coeur, alors qu'une performance comique de Vincent Leclerc, qui incarne MacDonald (un chant de messe qui valait son pesant d'or), m'aura permis de troquer des larmes qui coulaient sans arrêt sur mes joues, après un énorme coup dur de la vie, pour quelques rires qui se sont imposés comme un espoir. Sans ce petit moment de télé, qui sait comment les choses auraient tourné... Pour cela, je serai toujours infiniment reconnaissante envers Vincent Leclerc, Fabien Cloutier et tous ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous offrir ce petit bijou télévisuel, un véritable baume à tous les maux, même les plus terribles.

Profitez bien de ces derniers moments à Walton, chaque seconde en vaut la peine!

Les deux derniers épisodes de la série seront diffusés ce mercredi, à 21 h et 21 h 30, sur les ondes de TVA.

L'intégralité des cinq saisons est disponible sur le Club illico.