À 53 ans, Anémone apprend qu’elle souffre d’Alzheimer précoce. La vie qu’elle avait choisie, pour oublier la première, est sur le point de basculer… Car, il y a près de 30 ans, Anémone, qui s’appelait alors Manon, a dû quitter une vie empreinte de violence en laissant derrière elle ses trois jeunes enfants. Heureusement, Lise, une dame au grand coeur, l’a accueillie à bras ouverts dans sa maison qui abritait à l’époque des femmes en difficulté dans la petite municipalité de Belleville. Sous une nouvelle identité et dans cette autre vie qu’elle s’est construite, Anémone, maintenant thanatopractrice, coule depuis des jours plus heureux entourée de ses enfants issus d’une seconde union: Karla, l’aînée de retour à la maison, Simon, jeune père de famille héritier de l’entreprise de rénovations de son père, et Olivia, sa fille cadette adoptée qui suit ses traces. À l’annonce du diagnostic au potentiel héréditaire, l’ancienne vie d’Anémone, inconnue de tous ses proches, vient la hanter à nouveau. Aura-t-elle la force et le courage de retrouver ses premiers enfants, Caroline, Sébastien et Jean-Olivier, avant de les oublier complètement? Quel aura été le destin de ces enfants élevés par Ronald et sa propre mère dans des conditions difficiles? Et surtout, comment réagiront-ils le jour où ils apprendront que Manon est toujours vivante? Anémone devra alors rendre des comptes… En plus de composer avec son diagnostic, Anémone fait la rencontre du nouveau directeur du salon funéraire pour lequel elle travaille, Vincent, un homme mystérieux qui l’observe sans relâche et avec qui elle développera une relation troublante. Mais que cherche Vincent? Cacherait-il lui aussi une autre histoire?