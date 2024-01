Depuis la fin de la série Une autre histoire en 2022, l'autrice Chantal Cadieux s'est faite plutôt discrète. Celle qui a une feuille de route bien remplie, avec à son actif plusieurs séries annuelles (dont Providence, Mémoires vives et Une autre histoire), devrait bientôt revenir à la télévision, si les astres sont bien alignés, avec un nouveau projet qui ne manquera pas d'attirer l'attention. Nous avons souhaité prendre de ses nouvelles.

« Oui, j'ai un projet de série en développement. Je dirais que ça regarde bien », nous confirme-t-elle d'emblée. « C'est toujours avec la même boîte de production chez Sphère Média, Josée Vallée et Sophie Pellerin qui sont mes productrices. Je voulais prendre, après Une autre histoire, un an d'arrêt d'écriture. Parce que j'ai écrit beaucoup beaucoup pendant des années, des séries annuelles, j'avais besoin de prendre une pause. »

Pause qui a tristement été bouleversée par le décès subit de son ex-conjoint et père de ses deux fils, le réalisateur Jean-Marc Vallée. « J'ai recommencé à écrire doucement au printemps », explique Chantal Cadieux, « Ça se concrétise davantage tant dans mon écriture qu'autour, avec Radio-Canada. »

Le sujet de ce nouveau projet, dont nous devons taire le titre de travail pour le moment, ne manque pas d'intérêt et se place dans la foulée d'une réflexion amorcée dans un précédent projet de la scénariste, le film Elles étaient cinq paru en 2004, où l'on était témoin du contrecoup d'un viol et d'un décès au sein d'un groupe d'amies.

« J'ai écrit le film Elles étaient cinq il y a longtemps, et là je me demandais, 25 ans plus tard, comment on se sent longtemps après un drame, quand on a vécu un traumatisme comme ça. Je suis partie de ça en me disant que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la justice réparatrice. Je trouve ça tellement une belle idée, c'est aidant. Oui, il y a des crimes qui se sont passés, mais qu'est-ce qui se passe après, au moment où les gens sont rendus ailleurs dans leur guérison », indique Chantal, qui ne confirme pas une suite directe à Elles étaient cinq.