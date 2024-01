Les tribulations de trois générations d'une famille qui a fait fortune dans la fabrication du fromage. L'action se déroule autour de Providence, un petit village fictif des Cantons-de-l'Est. Édith Beauchamp, une redoutable, vaillante, brave et solide femme d'affaires, mène de main de maître une entreprise laitière depuis la fin des années soixante. Mais depuis peu, elle souffre en secret d'un problème de santé qui la contraint à ralentir ses activités. L'heure de la retraite semble avoir sonné pour cette femme qui a élevé seule ses quatre enfants, suite à l'étrange disparition de son mari 40 ans plus tôt. Il faut donc assurer l'avenir de la fromagerie. Deux de ses garçons, Bertrand et particulièrement Pierre, en tiendraient volontiers les rênes, à condition bien sûr que leur mère ait la même visée qu'eux! Étrangement, tous les yeux se tournent rapidement vers Marie-Ève, jeune avocate et petite-fille adorée d'Édith, véritable star de la famille. Et si Marie-Ève avait, de son côté, un autre plan de carrière? Seule Helena, la fille d'Édith, semble insensible au sort de la compagnie familiale. L'habitude, sans doute... Quant à Luc, le troisième fils, il n'aura pas à se prononcer sur les décisions de sa mère, aussi inattendues soient-elles. Et pour cause, il a quitté la maison au début des années 80 pour ne plus jamais revenir...