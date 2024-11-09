Télé
Oeuvres (34)Voir tout
Voir les films de Bernard Fortin sur Cinoche.com
Les Millimus
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Papyrus
En cours
Jowanne, la psy des stars
2021 - Aujourd'hui
Comédien
Bernard Fortin
En cours
Le temps des chenilles
2016 - Aujourd'hui
Comédien
Père d'Alix
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
1997
Meilleure interprétation rôle de soutien masculin dramatique
Cher Olivier
Prix Gémeaux
1997
Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien toutes catégories dramatiques
Cher Olivier