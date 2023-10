Voici quand vous pourrez voir les nouveaux épisodes de La petite vie à Radio-Canada

Ce mardi 3 octobre, les adeptes de La petite vie pourront renouer avec leurs personnages colorés et absurdes préférés, dans six nouveaux épisodes offerts sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Rappelons que, dans le cadre du visionnement de presse, nous avons appris une ÉNORME nouvelle à ce sujet, que nous vous partageons ici.

Le synopsis de ces nouveaux épisodes va comme suit :

La famille la plus absurde et dysfonctionnelle du Québec navigue aujourd’hui dans les eaux troubles de notre modernité en s’adaptant (parfois difficilement) aux nouvelles technologies et à des courants sociaux souvent déstabilisants. Les Paré doivent aussi gérer un élément perturbateur important qui les bouleverse tous : le départ de Moman. Ti-Mé (Claude Meunier) s’ennuie énormément et tente de gérer sa peine. Et même s’ils essaient tous d’être là pour lui, ses proches doivent aussi admettre qu’ils ont déjà leur lot de préoccupations.

Rénald (Marc Labrèche) vit une retraite angoissante, persuadé qu’il va finir par manquer d’argent. Lison (Josée Deschênes) se lance quant à elle dans une petite carrière publicitaire où elle s’avère plus influençable qu’influenceuse. Alors que Caro (Guylaine Tremblay) revient d’un exil dans une contrée lointaine où elle pouvait enfin être elle-même, Thérèse (Diane Lavallée) donne plutôt dans les voyages astraux. Réjean (Marc Messier) s’inquiète de ses absences, bien qu’il disparaisse régulièrement lui-même pour travailler dans de drôles de places... Rod (Bernard Fortin) cherche toujours quelqu’un pour faire son lavage, particulièrement depuis que Moman n’est plus là. Quant à Pogo (Rémy Girard), il n’a pas oublié son vieil ami, mais force est de constater qu’il en perd des p’tits bouts…

Encore aujourd’hui, les Paré vivent toujours dans leur monde parallèle, mais ils sont bien de notre époque. Les personnages ont certes vieilli, les sujets qui les préoccupent ont changé, mais, pour notre plus grand bonheur, leurs personnalités sont restées les mêmes. La famille Paré demeure unie par l’amour… et par une bonne dose d’humour!

Fidèle à l’équipe qui a créé la série originale, l’auteur Claude Meunier s’entoure à nouveau de Josée Fortier à titre de conseillère à la scénarisation et metteure en scène, ainsi que de Pierre Séguin à la réalisation.

Sachez qu'après la primeur de l'Extra, les épisodes seront offerts sur Radio-Canada en février 2024. La date officielle n'a pas été annoncée encore, mais nous savons que les épisodes seront présentés les samedis à 18 h 30, juste avant En direct de l'univers. Il s'agit de la case horaire actuellement occupée pour des rediffusions des épisodes originaux de La petite vie.

C'est un rendez-vous à mettre à votre agenda télévisuel!

Rappelons que le créateur de la série a critiqué une décision du diffuseur lors de son passage à Tout le monde en parle dimanche.

Voyez des images de ces nouveaux épisodes ci-dessous.