Marc Messier

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Gala Artis
2021
Rôle masculin séries dramatiques saisonnières
La faille
Prix Gémeaux
2017
Meilleur rôle de soutien masculin comédie
Boomerang
Prix Gémeaux
1989
Meilleure interprétation premier rôle masculin série dramatique ou de comédie
Lance et compte I-II-III

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