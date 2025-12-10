Maripier Morin nous parle de son prochain rôle à la télé

Nous avons eu la chance de nous entretenir récemment avec Maripier Morin pour son animation de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil.

Nous en avons alors profité pour discuter avec elle de son retour au jeu dans la série Le retour d'Anna Brodeur.

« J'ai tourné Anna Brodeur cet automne. J'ai eu la chance de jouer la belle-mère de Julie Le Breton. Je joue la conjointe de Marc Messier dans cette deuxième saison. Ça a été un super beau cadeau aussi dans mon automne. Je ne m'attendais pas à ça », nous confie-t-elle.

« J'étais super contente que Sébastien Gagné, le réalisateur, ait vu en moi une Delphine potentielle. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer les mots de Richard Blaimert, qui est un super auteur de comédies. Ça a été une bien bonne expérience. »

Découvrez l'ensemble des comédiens qui se sont ajoutés à la distribution de cette deuxième saison du Retour d'Anna Brodeur ici.

Est-ce que Maripier Morin aimerai revenir au jeu dans un proche futur? « C'est sûr qu'avec la radio, qui est full-time, ce sont des horaires qui ne sont pas tellement compatibles. Mais si ça se présente, si c'est un tournage pendant l'été ou au printemps, c'est sûr que j'aimerais ça », dit-elle.

Rappelons que Maripier compte quelques rôles à son CV, essentiellement garni de projets d'animation. On a pu la voir comme comédienne dans Le jeu, La faille et À coeur battant.

Précisons qu'elle apparaîtra aussi bientôt à Canal vie et sur Crave avec son amoureux dans Les Morin-Perras sous le même toit. « On espère vraiment que ce show-là va amener des discussions dans les familles. Que les gens vont peut-être être inspirés à se lancer dans l'aventure du bigénérationnel, de vivre ensemble et d'évoluer là-dedans.

Je pense que le modèle d'affaires de notre société en ce moment, des RPA et des CHSLD, il ne sera plus apte très bientôt. Pour plein de raisons. Parce que les boomers vont tous débarquer en même temps. Parce que le manque de personnel. Parce que le manque de ressources. Partout ailleurs dans le monde, les gens n'en ont pas de ça des résidences où on park les aînés. Les gens habitent ensemble et s'occupent de leurs parents. » L'émission sera diffusée à raison d'un épisode par semaine sur Canal vie dès le 8 janvier, à 19 h 30, puis les cinq premiers épisodes seront disponibles sur Crave à la même date et les cinq prochains, le 29 janvier.