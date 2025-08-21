Maripier Morin décroche un rôle dans une série que vous connaissez

Ce jeudi, Crave a profité de ses réseaux sociaux pour dévoiler les visages des comédiennes et comédiens qui se joindront à la deuxième saison de la série Le retour d'Anna Brodeur.

Disponible depuis un moment sur Crave, la première saison de cette série sera enfin diffusée sur Noovo cet automne, plus précisément à compter du lundi 8 septembre à 21 h.

On y fait la rencontre d'Anna Brodeur, qui rentre au Québec dans des circonstances exceptionnelles, après un exil volontaire de dix ans à Paris. Son retour provoque un raz-de-marée parmi ses proches. Ni sa mère Monique qui en était presque venue à oublier l'existence de sa fille unique, ni son meilleur ami Patrick, directeur d'une agence de relations publiques, ni son ex, Antoine, ne savaient où elle se cachait. Après toutes ces années de silence, Anna découvre que de renouer avec son entourage un peu tordu et de rebâtir sa vie n’est pas aussi simple qu’elle l’avait espéré.

Julie Le Breton, Benoît McGinnis, Patrick Hivon, Élise Guilbault, Vlad Alexis, Rebecca Vachon et plusieurs autres tiennent la vedette de la série écrite par Richard Blaimert et réalisée par Sébastien Gagné et Mathieu Cyr. Lisez nos impressions sur la première saison ici.

Ainsi, Maripier Morin s'invite dans la deuxième saison, dans un rôle qui reste encore à être confirmé. Il s'agit d'un second rôle de fiction pour elle, après À coeur battant, depuis son retour à la vie publique. À ses côtés, Macha Limonchik, Marc Messier, Valérie Blais, Jean-Moïse Martin et Patrick Emmanuel Abellard interprèteront également de nouveaux personnages.

Voilà une distribution formidable pour une série charmante et réconfortante que nous avons hâte de poursuivre!

La deuxième saison du Retour d'Anna Brodeur est attendue pour 2026, bien que la date officielle du lancement ne soit pas encore confirmée.