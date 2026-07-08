Benoit McGinnis

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Oeuvres (33)Voir tout
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T-REX
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Thibault
En cours
Le retour d'Anna Brodeur
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Patrick Bernier (2025-)
En cours
Bête noire
2021 - Aujourd'hui
Comédien
Samuel Pépin-Tremblay (2024)
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Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2022
Meilleur rôle de soutien masculin : série dramatique annuelle
Une autre histoire
Prix Gémeaux
2019
Meilleur rôle de soutien masculin : série dramatique
Victor Lessard