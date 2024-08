Julie Le Breton espère qu'on s'attachera à son nouveau rôle dans cette série télé

Il y a un certain temps déjà, Julie Le Breton avait pu tenir un petit rôle dans Les Hauts et les Bas de Sophie Paquin, une série marquante de la télé québécoise, imaginée par Richard Blaimert. Quand la comédienne s'est fait approcher pour tenir le rôle principal dans le nouveau projet du scénariste, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle retrouvait cette plume qui lui plaît, dès la lecture des premiers épisodes de Le retour d'Anna Brodeur.

« C'est une écriture qui est ciselée, qui est drôle, qui est incisive, qui est intelligente et qui a vraiment un rythme de comédie, mais avec toujours quelque chose de sous-jacent qui amène une profondeur, une sensibilité. Ça fait que ça, c'est sûr, ça a été mon premier appel », nous faisait savoir l'actrice en entrevue.

Découvrez plus de détails sur la série et découvrez-en les coulisses dans cet autre texte.

Mais c'est le défi qui venait avec l'interprétation du personnage d'Anna qui a convaincu l'actrice de libérer son agenda pour ce nouveau mandat.

J'ai travaillé quand même beaucoup dans les dernières années, mais là, c'est la première fois que je porte un personnage autant. J'ai déjà eu des rôles d'élite dans des séries, mais c'était comme, je ne sais pas, on dirait qu'on partageait la tâche. On la partage aussi, bien sûr, mais je porte vraiment Anna d'un bout à l'autre et c'est à elle qu'on doit s'attacher, du moins, je l'espère. Les spectateurs vont s'identifier à Anna, pour une actrice, c'est vraiment un beau défi, ça.

« C'est vraiment un beau défi d'amener un personnage qui a un côté un peu rock, qui a un côté un petit peu corrosif, qui se pose des questions, prend des mauvaises décisions, mais malgré tout ça, malgré tout ça, elle est quand même super attachante », complétait-elle.

Il faut dire que la distribution se partage de populaires têtes d'affiche, comme Élise Guilbeault, Patrick Hivon, et Benoît McGinness qui joueront respectivement la mère, l'ex-conjoint et le meilleur ami.

Si l'interprète d'Anna avait rencontré brièvement ce dernier au théâtre dans le passé, c'est la toute première fois qu'ils se côtoient sur un plateau et le coup de coeur semble unanime : « On travaille de la même façon. On a du fun. C'est simple. C'est facile. On s'aide. On se donne des idées. Je me sens avec un immense cocon de sécurité autour de moi pour risquer puis essayer des affaires, vu que Ben est là », expliquait-elle.

Il y a aussi quelques nouveaux visages parmi la distribution (dont cette actrice qu'on a découverte dans Indéfendable l'an dernier).

« On a vraiment une gang de jeunes qui, pour certains, c'est leur première expérience de tournage, qui arrivent avec leur spontanéité, avec leur fraîcheur, avec vraiment cette énergie-là, qui leur est propre, qui est extraordinaire et qui fait beaucoup de bien. [...] On a beaucoup de plaisir ensemble. Je pense que c'est réciproque. »

Derrière la caméra, l'actrice retrouve aussi l'une de ses meilleures amies de la vraie vie, Flavie, qui travaille à titre de script et assiste le réalisateur avec la continuité. « Quand j'ai vu les premières feuilles de service, j'étais comme : "OK, on va passer un bel été!" C'est comme... travailler avec une de ses "best" à tous les jours! C'est assez extraordinaire. »

Enfin, Julie Le Breton affirme que le duo de réalisateurs, avec qui elle travaille pour la première fois, Sébastien Gagné et Mathieu Cyr, forme avec elle une bonne équipe, qui l'amène plus loin.

Ce sont deux gars super différents, mais qui m'amènent ailleurs comme actrice, qui me dirigent, qui me challengent. Ça fait que j'ai vraiment l'impression de grandir comme actrice.

Nous sommes impatients de découvrir la comédienne dans le rôle de la protagoniste de cette comédie dramatique. Le retour d'Anna Brodeur se déclinera en dix épisodes de 60 minutes. À voir dès la fin octobre 2024 sur la plateforme Crave.