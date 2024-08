C'est dans le décor coloré d'une agence de relations publiques fictive que prennent vie les lignes du nouvel univers imaginé par Richard Blaimert. Après avoir pondu de petites perles de la télé québécoise comme Nouvelle adresse, Penthouse 5-0 et Les hauts et les bas de Sophie Paquin, c'est maintenant dans la série Le retour d'Anna Brodeur que se manifeste l'immense talent du scénariste.

En visite sur le plateau de tournage de la comédie, on découvre une oeuvre dynamique, des personnages colorés et des répliques incisives et drôles, mais toujours remplies de sens et de profondeur. Alors que le rôle-titre est porté par Julie Le Breton, Élise Guilbault, Benoît McGinnis et Patrick Hivon forment la distribution principale.

Dans la vidéo ci-dessus, apprenez-en plus sur le ressenti de Julie Le Breton envers l'équipe qui l'entoure, ainsi que sa vision de son personnage, Anna. Apprenez aussi ce qui a retenu son intérêt, à la lecture des textes.

Dans la série, se feront également découvrir ou redécouvrir des comédiens comme Vlad Alexis, Rebecca Vachon, Jessica Larsen, Clémence Lavallée et Gregory Beaudin. Acteurs chevronnés et talents de la relève se côtoient ainsi dans la nouvelle production de Sphère média, qui verra le jour sur la plateforme Crave dès octobre 2024.

Voici le synopsis officiel de la série ( fourni par la production ) :

Après un exil volontaire de dix ans à Paris, Anna Brodeur rentre au Québec dans des circonstances exceptionnelles. Son retour provoque un raz-de-marée parmi ses proches. Ni sa mère Monique qui en était presque venue à oublier l'existence de sa fille unique, ni son meilleur ami Patrick, directeur d'une agence de relations publiques, ni son ex, Antoine, ne savaient où elle se cachait. Après toutes ces années de silence, Anna découvre que de renouer avec son entourage un peu tordu et de rebâtir sa vie n’est pas aussi simple qu’elle l’avait espéré.

Laissez-vous inspirer par quelques images captées dans les coulisses d'une journée de tournage de la série Le retour d'Anna Brodeur (galerie de photos et vidéo ci-dessous).