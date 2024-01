Nouvelle adresse

Nathalie Lapointe, à l’aube de la quarantaine, élève seule ses trois grands enfants tout en menant une brillante carrière de chroniqueuse dans un grand journal. Au moment où elle croit enfin pouvoir penser un peu à elle-même, la nouvelle tombe, foudroyante : le cancer dont elle était remise depuis deux ans est de retour. Comment l’annoncer à ses enfants? Comment la famille pourra-t-elle envisager l’avenir avec cette épée de Damoclès qu’on ne peut oublier? Nathalie se voit obligée de gérer la situation tant au journal qu’à la maison. Elle se demande si elle peut se permettre de tomber en amour avec le directeur d’école de ses filles. De leur côté, les enfants doivent composer avec leurs propres défis d’adolescents et cela en sachant que leur mère pourrait les quitter bientôt. Sa meilleure amie et voisine le prend très mal, elle qui doit déjà subir les frasques de son mari et l’absence de son fils parti à l’étranger.