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Oeuvres (32)Voir tout
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Détective Surprenant
2025 - Aujourd'hui
Comédien
André Surprenant
En cours
Le retour d'Anna Brodeur
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Antoine Girard (2025-)
En cours
L'oeil du cyclone
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Jean-François Despatie
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2023
Meilleur premier rôle: série dramatique
La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé
Prix Gémeaux
2015
Meilleur rôle de soutien masculin série dramatique saisonnière
Nouvelle adresse