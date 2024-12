Voici quand vous pourrez le film Le cyclone de Noël à la maison

C'est à compter du 23 décembre que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront voir le film Le cyclone de Noël dans le confort de leur foyer.

En effet, la comédie de Noël, qui met en vedette Christine Beaulieu et Véronique Cloutier notamment, sera déposée dans la section Véro.tv de L'Extra de Tou.tv.

Les adeptes de la série L'oeil du cyclone pourront ainsi découvrir cette histoire des fêtes qui met de l'avant l'importance de la famille et des traditions.

Pour Isabelle Gagnon, mère célibataire de trois enfants, Noël est la plus belle journée de l'année, malgré toute la charge mentale qui accompagne cette célébration. Mais cette année, les traditions sont menacées, alors que les membres de sa famille ont d'autres plans. Alors que la neige se fait attendre, que certains rêvent de destinations soleil, que les blagues de lutins ne font plus rire les enfants, jusqu'où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

Le film a récolté des recettes de plus de 2 millions de dollars au box-office depuis sa sortie en salles.

Si vous n'avez pas encore vu ce long métrage, nous vous le conseillons, pour vous mettre dans l'esprit des fêtes. Lisez nos impressions sur le film ici.