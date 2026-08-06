Christine Beaulieu

Stars
Oeuvres (32)Voir tout
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Déconstruire
2023 - Aujourd'hui
Idéatrice,Productrice au contenu
En cours
L'oeil du cyclone
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Isabelle Gagnon
En cours
Bon Cop, Bad Cop
2026
Comédienne
Kim Dupuis
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2023
Meilleur premier rôle : comédie ou comédie dramatique
L'oeil du cyclone
Prix Gémeaux
2021
Meilleur premier rôle féminin : comédie
L'oeil du cyclone
Prix Gémeaux
2020
Meilleur rôle de soutien féminin comédie
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