Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Christine Beaulieu

ComédienneAutriceProductrice au contenu
Visionner les images de Christine BeaulieuChristine Beaulieu
Christine Beaulieu
Christine Beaulieu
Christine Beaulieu
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (32)

Voir tout
Voir les films de Christine Beaulieu sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Prix Gémeaux
2023
Meilleur premier rôle : comédie ou comédie dramatique
L'oeil du cyclone
Prix Gémeaux
2021
Meilleur premier rôle féminin : comédie
L'oeil du cyclone
Prix Gémeaux
2020
Meilleur rôle de soutien féminin comédie
Lâcher prise

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Christine Beaulieu révèle avoir fréquenté ces deux acteurs connus
Stars

Christine Beaulieu révèle avoir fréquenté ces deux acteurs connus

Thursday, August 6, 2026 12:00 PM
Image de l'article Frédérike Bédard rejoint la distribution de cette populaire série
Télé

Frédérike Bédard rejoint la distribution de cette populaire série

Tuesday, July 28, 2026 4:30 PM
Image de l'article « L'oeil du cyclone» : Une 6e saison plus que jamais sous le signe du rire
Télé

L'oeil du cyclone : Une 6e saison plus que jamais sous le signe du rire

Friday, January 30, 2026 12:10 PM
Tapis rouge des Gémeaux 2025
Stars

Vidéo : Christine Beaulieu et Roy Dupuis rendent hommage à deux icônes de notre culture québécoise

Tuesday, September 16, 2025 8:00 PM
Image de l'article Roy Dupuis et Christine Beaulieu nous offrent le moment le plus mignon du tapis rouge des Gémeaux
Télé

Roy Dupuis et Christine Beaulieu nous offrent le moment le plus mignon du tapis rouge des Gémeaux

Monday, September 15, 2025 8:30 PM
Image de l'article Découvrez qui jouera la nouvelle flamme d'Éliane dans «L'oeil du cyclone »
Télé

Découvrez qui jouera la nouvelle flamme d'Éliane dans L'oeil du cyclone

Wednesday, August 27, 2025 12:00 PM
Image de l'article Découvrez en images la fraternité qui règne sur le plateau de «Bon cop, bad cop »
Télé

Découvrez en images la fraternité qui règne sur le plateau de Bon cop, bad cop

Thursday, August 7, 2025 9:00 AM
Tapis rouge de la première de l'hommage à Daniel Bélanger par le Cirque du Soleil
Stars

Photo : Rare sortie publique pour Christine Beaulieu et Roy Dupuis

Thursday, July 17, 2025 10:55 AM
Image de l'article Deux bonnes nouvelles pour les adeptes de «L'oeil du cyclone »
Télé

Deux bonnes nouvelles pour les adeptes de L'oeil du cyclone

Monday, February 3, 2025 10:10 AM
Le cyclone de Noël
Stars

Christine Beaulieu aborde sa relation amoureuse avec Roy Dupuis de manière amusante

Tuesday, January 28, 2025 12:00 PM
Image de l'article Christine Beaulieu aborde la maternité de façon poignante
Stars

Christine Beaulieu aborde la maternité de façon poignante

Friday, January 10, 2025 4:00 PM
Image de l'article Revoyez ce karaoké malaisant signé Véronique Cloutier dans «Le cyclone de Noël »
Cinéma

Revoyez ce karaoké malaisant signé Véronique Cloutier dans Le cyclone de Noël

Friday, December 20, 2024 9:52 AM
Image de l'article Voici quand vous pourrez le film «Le cyclone de Noël» à la maison
Télé

Voici quand vous pourrez le film Le cyclone de Noël à la maison

Thursday, December 12, 2024 12:50 PM
Image de l'article L'équipe de «L'oeil du cyclone» célèbre une formidable nouvelle
Cinéma

L'équipe de L'oeil du cyclone célèbre une formidable nouvelle

Wednesday, November 27, 2024 1:30 PM
Image de l'article Moment d'émotion inattendu avec Christine Beaulieu à «Tout le monde en parle »
Télé

Moment d'émotion inattendu avec Christine Beaulieu à Tout le monde en parle

Monday, November 11, 2024 10:10 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c