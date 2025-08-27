Découvrez qui jouera la nouvelle flamme d'Éliane dans L'oeil du cyclone

Ce mercredi, lors du lancement de Radio-Canada, Véronique Cloutier et Christine Beaulieu nous ont parlé de ce qui attendait leurs personnages dans la sixième saison de L'oeil du cyclone.

Nous avons entre autres appris qu'Éliane aura un nouvel amoureux, qui sera interprété par le comédien Éric Robidoux [photos ici].

Véro doit d’ailleurs embrasser sa covedette ce vendredi lors d’un tournage et ce n'est pas un moment qu'elle anticipe avec joie.

« J'ai juste hâte de m'en débarrasser. Désolé Éric Robidoux, je t'adore, mais... », disait-elle.

« Éric Robidoux là, c'est quand même très... », enchaîne Christine.

« Oui, mais je n'ai quand même pas le goût de frencher », précise-t-elle.

« Ça la stresse! », poursuit son amie, solidaire.

On se rappellera que Véro avait confié au micro de Véronique et les Fantastiques qu'elle avait toujours refusé d'embrasser à l'écran. Ce sera donc une première expérience pour l'actrice.

Voyez une vidéo de Véronique Cloutier et Christine Beaulieu qui parlent de ce nouveau défi pour l'interprète d'Éliane ci-dessous.