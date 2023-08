L'oeil du cyclone

Isabelle vit quotidiennement au cœur de la tempête, dans l’œil du cyclone, avec ses jumeaux Emma et Jules, sa fille aînée Jade, et souvent, le chum de cette dernière, Matisse. Pour y arriver, il lui faut parfois tourner les coins ronds en matière d’éducation, d’amitié, de travail et de recherche de l’âme sœur. S’il n’y avait que ses enfants et sa compagnie installée à la maison, sa cour serait déjà plus que pleine! Mais Isabelle doit aussi composer avec sa mère Louise, fraîchement retraitée, qui a maintenant beaucoup plus de temps pour juger sa vie, sa sœur et meilleure amie Éliane, la réussite de la famille selon maman, bien décidée à lui trouver un homme, son ex JF qu’elle doit souvent «organiser» et sa jeune blonde Mylène, qui sait tout sur l’éducation des enfants! Comme bien des mamans, entrepreneures, sœurs de, filles de, ex de, potentielles blondes de, Isabelle est humaine, généreuse, attachante, vulnérable, dangereusement drôle… et en manque de sommeil. Bienvenue dans l’œil du cyclone.