Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Catherine Souffront Darbouze

ComédienneAutrice
Visionner les images de Catherine Souffront Darbouzecatherinesouffront
Catherine Souffront Darbouze
Catherine Souffront Darbouze
Catherine Souffront Darbouze
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (13)

Voir tout
Voir les films de Catherine Souffront Darbouze sur Cinoche.com

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Grande nouvelle dans la vie de la comédienne Catherine Souffront
Stars

Grande nouvelle dans la vie de la comédienne Catherine Souffront

Friday, February 6, 2026 7:00 PM
Image de l'article « Lakay Nou» : Une 3e saison sous le signe des bouleversements
Télé

Lakay Nou : Une 3e saison sous le signe des bouleversements

Friday, January 16, 2026 11:00 AM
Image de l'article Jean-Philippe Perras décroche un rôle dans un thriller inquiétant
Télé

Jean-Philippe Perras décroche un rôle dans un thriller inquiétant

Tuesday, May 6, 2025 10:30 AM
Image de l'article « Lakay Nou» , saison 2 : Toujours aussi charmant!
Télé

Lakay Nou, saison 2 : Toujours aussi charmant!

Thursday, January 23, 2025 5:42 PM
Catherine Souffront Darbouze
Télé

La comédienne Catherine Souffront répond à une remarque déplacée sur son apparence

Sunday, December 1, 2024 8:00 AM
Image de l'article Marilou abordera un sujet tabou dans sa série documentaire
Télé

Marilou abordera un sujet tabou dans sa série documentaire

Thursday, October 24, 2024 8:00 AM
Image de l'article « Lakay Nou» saison 2 : Quand introspection et humour s’entremêlent
Télé

Lakay Nou saison 2 : Quand introspection et humour s’entremêlent

Wednesday, September 11, 2024 1:16 PM
Image de l'article Varda est la cousine d'une comédienne bien connue
Télé

Varda est la cousine d'une comédienne bien connue

Thursday, August 1, 2024 4:00 PM
Image de l'article L'actrice Catherine Souffront Darbouze dévoile une nouvelle chanson et sa voix est incroyable
Stars

L'actrice Catherine Souffront Darbouze dévoile une nouvelle chanson et sa voix est incroyable

Wednesday, April 24, 2024 1:40 PM
Image de l'article Frédéric Pierre : «Il va falloir rire avec la communauté noire à la télé, à un moment donné »
Télé

Frédéric Pierre : « Il va falloir rire avec la communauté noire à la télé, à un moment donné »

Friday, January 19, 2024 8:00 AM
Lakay Nou
Télé

Voici nos impressions sur la nouvelle comédie Lakay Nou

Thursday, January 18, 2024 10:50 AM
Les personnalités participantes à Sortez-moi d'ici!
Télé

Vous pourrez découvrir le Docteur Marquis sous un angle complètement différent dans cette grande entrevue

Wednesday, September 6, 2023 11:40 AM
Lakay Nou
Télé

Visitez en images le plateau de la nouvelle série Lakay Nou de Frédéric Pierre

Friday, July 14, 2023 11:40 AM
Tournée de promotion de 23 décembre
Stars

Ces trois comédiennes du film 23 décembre posent en couverture du ELLE Québec et elles sont spectaculaires!

Friday, November 18, 2022 10:15 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.5.2 - c52d55cd