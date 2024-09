Première comédie à mettre de l'avant une famille québécoise d'origine haïtienne à la télévision (il était temps! on en parle ici), Lakay Nou a ouvert la voie à des récits qui n'avaient jamais été racontés à l'écran, explorant avec humour et sincérité les défis et les joies de vivre entre deux cultures… et deux générations! Après avoir connu un fort succès l’hiver dernier, une suite est à paraître dès janvier 2025. Frédéric Pierre, producteur et créateur de la série, qui tient avec brio le rôle d’Henri, nous en dit plus sur ce que nous réservent les nouveaux épisodes.

Le principal intéressé nous confie que cette nouvelle saison prendra un virage plus introspectif. « C'est un reality check. Henri et Myrlande [Catherine Souffront] ont fait des choix importants dans la saison un, des gros choix qui bouleversent une vie. Ils doivent maintenant en assumer les conséquences », nous explique-t-il d'abord, en entrevue pendant le dévoilement de saison de Radio-Canada. Pour la première fois, Henri entame un voyage intérieur et... un processus de thérapie qui l'amène à explorer ses propres démons. « C'est facile de blâmer tes parents, c'est facile de faire "ça a toujours été à cause de mon père". Maintenant, tu es forcé, en thérapie, d'aller voir en-dedans. Ça va être intéressant pour lui. Il va se rendre compte que, oui, son père a influencé sa vie, mais il a lui aussi des choses à régler », ajoute-t-il.

Derrière la comédie, ces nouvelles scènes se veulent encore une fois le reflet du parcours personnel du comédien, qui observe avec intérêt les courants de la communauté. « Moi, je fais de la thérapie depuis des années. Quand j'avais des discussions avec mon père là-dessus, de son vivant, je voyais bien que ça ne résonnait pas. Je me rendais compte que, dans la communauté en général, ça ne résonnait pas beaucoup. Mais là, maintenant, il y a une mouvance. Il y a de plus en plus de jeunes qui prennent le langage de la psychologie à bout de bras et qui veulent changer les choses », raconte l'auteur. Oui, dans son exploration des thèmes comme la santé mentale et les conflits intergénérationnels, Lakay Nou semble bien s'inscrire dans la catégorie du genre télévisé qui porte aux réflexions profondes tout en nous faisant rigoler (le meilleur des mondes, quoi).

La dynamique familiale qui fait le succès de la série ne disparaîtra pas, promet aussi Frédéric Pierre, « c'est notre moteur de la comédie ». De nouveaux personnages - dont l’anonymat des interprètes est conservé jusqu’à présent - et, bien entendu, de nouvelles intrigues viendront pimenter l'histoire. Entre autres, Jude [Stanley Exantus], le fils aîné, découvrira les méandres du premier vrai amour, tandis que Myrlande se lancera dans l'ouverture de son cabinet d'avocats de quartier, naviguant entre idéalisme et enjeux financiers. Terminée, la vie glam de criminaliste! Il faudra aussi gérer les relations tendues avec ses propres parents.« Repartir dans un petit cabinet de quartier généraliste, c'est un peu comme retourner aux études [...] Elle, elle capote, elle panique. Ce n’est pas payant. Des fois, on essaie de se rendre service. On a une espèce de manière ancienne de vouloir faire des échanges [dans la communauté haïtienne]. J'ai voulu aborder ça aussi : " Non, regarde. En 2024, c'est l'argent, maintenant ". Il y a du monde qui vient la payer en bouffe... », partage-t-il, bon joueur.

Alors qu'elle a toujours bien gagné sa vie, la mère de famille a cette fois besoin du support de son conjoint. Le propriétaire de restaurant devient le pourvoyeur de la famille... « Ce qui accentue l'anxiété d'Henri! Les hommes sont censés se sentir bien dans ce rôle-là. Lui, ça le fait paniquer. On va explorer des rôles inversés entre Henri et Myrlande, ce qui apportera une nouvelle dynamique intéressante. »

Alors que la saison deux n’est pas encore diffusée, Frédéric Pierre travaille déjà sur une possible troisième année. « On est en développement d'écriture. Dans l'espoir de... », glisse-t-il avec un sourire. Si ce n'est pas une promesse, nous sommes prêts à parier qu'avec le grand succès connu l'an dernier, nombreux seront les fans friands de découvrir les aventures à venir de l'attachant clan Honoré-Prospère.

Lakay Nou saison 2 sera présentée dès janvier 2025, sur l'EXTRA de TOU.TV