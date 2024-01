Frédéric Pierre : « Il va falloir rire avec la communauté noire à la télé, à un moment donné »

La toute première comédie mettant en scène une famille québécoise afro-descendante, Lakay Nou, est dorénavant disponible sur l'EXTRA d'ICI TOU.TV. Les dix épisodes de 22 minutes suivent la vie ordinaire (et franchement divertissante) d'un couple de Montréalais, de leurs trois enfants, et de leurs parents respectifs assez éclatés. Découvrez notre critique complète de la série, de sa réalisation habitée et de ses textes charmants dans cet article. S'il s'agit d'une occasion tout indiquée de se divertir en famille devant une charmante nouveauté, c'est aussi et surtout, un grand pas de l'avant pour la société.

D'ailleurs, c'est la toute première fois, au Québec, qu'une série est « pensée, réfléchie et créée par la communauté », explique aux médias André Béraud, le premier directeur des fictions* chez Radio-Canada : « On les entend, les commentaires [...] : "À l'écran, on est toujours dans des rôles de bandits!" »

Et pour nous, c'était important que ce soit quelque chose qui allait ailleurs, que ce ne soit pas encore dans la misérabilité. Ça existe, et on en aura sûrement encore à l'écran parce que c'est une réalité, mais c'était le fun de montrer autre chose. On était très enthousiastes. Il y avait quelque chose à communiquer. On s'est reconnus là-dedans.

Reconnaissant l'importance des projets plus choquants comme la série Après le déluge (lisez nos impressions sur cette émission), Monsieur Béraud souligne le fait que l'on « commence à montrer une palette plus vaste » des minorités visibles à l'écran.

Le comédien Frédéric Pierre, qui a initié le projet aux côtés d'AngeLo Cadet, ajoute : « Ce qui est étonnant, c'est qu'avoir su que c'est ce que Radio-Canada attendait depuis si longtemps... C'est qu'Angelo et moi, on parle de ça depuis 20 ans! »

Depuis qu'on se connait, qu'on se dit "Il va falloir rire avec la communauté noire à la télé, un moment donné. Il va falloir s'amuser, il va falloir démontrer notre 'black joy', il va falloir que ce soit léger, le fun"... Juste pour contrebalancer cette espèce d'image dans l'inconscient collectif de, oui, nos souffrances, nos misères et tout ça - qui sont nécessaires à raconter - mais ça fait longtemps qu'on avait ça en tête, aussi.

Cette envie de raconter sa culture se transpose merveilleusement bien à travers l'univers d'Henri, qu'il incarne, et de sa femme, Myrlande, jouée par Catherine Souffont, qui coécrit aussi les textes.

Cette dernière insistait d'ailleurs sur la langue, qui en dit long sur les multiples influences culturelles au sein d'une même famille « Papi et Mami parlent un français plus soutenu, nous on est assez québécois, on lâche un mot en créole de temps en temps et les enfants, c'est un genre de québécois, mélangé avec de l'anglais et créole ». Frédéric complète :

On explore, pour une fois, la diversité au sein même de notre communauté et ça, c'est magique!

Au courant de la saison, les différents épisodes aborderont des thématiques comme l'anxiété de performance, l'appartenance à la communauté LGBTQIA2S+, ou la santé mentale , par exemple. Des thèmes, à première vue, assez récurrents, mais pourtant encore très confrontants au sein de la culture haïtienne : « C'est ce que j'aime avec Lakay Nou, c'est que les Caucasiens vont découvrir, ils vont se dire "ah oui, encore aujourd'hui?". Il y a encore ces habitudes, ces petites différences-là. Pour nous, c'est un beau ressort comique, mais on est une communauté encore très religieuse », continue le comédien, qui la compare d'ailleurs à un troisième parent.

« Il y a des moments d'émotions, des moments de vérité qui sont très réels, qui passent à travers la comédie et qui vont pouvoir vraiment représenter la communauté haïtienne québécoise », ajoute André Béraud, lui-même d'origine haïtienne, invitant les jeunes et moins jeunes à visionner ce nouveau rendez-vous familial.

Chapeau à Lakay Nou, un projet rafraîchissant, bien exécuté et nécessaire! Un chapeau aussi grandiose que ceux qu'enfile Yardly Kavanagh, dans son rôle de Célestine.