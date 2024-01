Voici nos impressions de la nouvelle comédie Lakay Nou

Dès le 18 janvier, les dix épisodes de la nouvelle série humoristique Lakay Nou seront disponibles sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.

Impossible de ne pas tomber instantanément sous le charme de cette rafraîchissante comédie. On y suit un couple de Québécois d’origine haïtienne, Henri Honoré et Myrlande Prospère. Alors que toute leur vie, ils ont suivi les conseils de leurs parents, respectant leurs valeurs et leurs préceptes, ils décident cette fois de faire des choix audacieux pour eux, pour le meilleur et pour le pire. Évidemment, leurs géniteurs, traditionnels et rigoristes, n'apprécieront pas leurs changements de cap soudain.

Le quatuor de parents, joué par Fayolle Jean Sr et Mireille Métellus ainsi que Marcel Joseph et Yardly Kavanagh, est explosif. Les Honoré et les Prospère ne proviennent pas de la même classe sociale, mais aucun des deux ne fait pâle figure face à l'autre. « Expressifs » s'avère quasi un euphémisme face à l'expansivité des chefs de clans. Fayolle Jean Sr, qui incarne le père et endosseur du nouveau restaurant du protagoniste, s'épanouit particulièrement dans un rôle qui semble taillé pour lui. On aime voir son Papi s'emporter pour tout et pour rien.

On s'attache dès les premières minutes aux personnages de Frédéric Pierre (Henri) et Catherine Souffront (Myrlande), qui ont coécrit la série avec AngeLo Cadet. Foncièrement sympathiques, mais loin d'être parfaits, ce couple à l'aube de la quarantaine, parents de trois enfants, jonglent entre la culture d'ici et leurs racines haïtiennes. Bien que l'essentiel de la série se déroule en français, il y a quelques répliques lancées ici et là en créole, notamment lorsque les personnages plus âgés s'emballent. Parmi les acteurs secondaires, Richardson Zéphir, qui incarne le Père Moïse, est le plus drôle. Le voir chanter son hymne religieux dans la scène de la kermesse vaut le détour.

Les auteurs évitent à tout prix les clichés conventionnels des familles immigrantes. On exagère certains traits, bien sûr, mais jamais jusqu'à verser dans la caricature ou le burlesque. Les situations sont crédibles, même si les personnages réagissent souvent avec impétuosité. La réalisation rythmée et emphatique de Ricardo Trogi contribue à la qualité et à l'harmonie de la proposition.

Nous éprouvons un véritable plaisir à découvrir cette culture flamboyante à travers notre télé. Lakay Nou (qui signifie « notre maison », ou « chez nous » en créole) a été développée par les Productions Jumelage, une entreprise créée par Frédéric Pierre pour encourager le développement des artistes et artisans issus de la diversité. Radio-Canada a déjà donné son aval pour une deuxième saison. Si nous espérons des textes plus grinçants pour la suite (parce que l'ensemble reste assez sage malgré l'embrasement fréquent de Papi), nous ne pouvons qu'être enchantés de savoir que cette famille intergénérationnelle dysfonctionnelle ne nous quittera pas de sitôt.

Notons que la série, disponible dès maintenant sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv, sera diffusée sur ICI TÉLÉ en avril prochain.