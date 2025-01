Lakay Nou, saison 2 : Toujours aussi charmant!

Pour contrer la froideur extérieure, vous pouvez dès maintenant vous plonger dans la chaleur des Antilles avec la deuxième saison de Lakay Nou, qui vient d'atterrir en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Après une première saison réjouissante, voilà que toute l'équipe remet cela avec une deuxième saison encore plus attendrissante et charmante.

Dans cette suite, on retrouve les familles Honoré et Prospère qui nous avaient tant manqué. Toujours coincés entre deux générations, Henri et Myrlande tentent plus que jamais de faire leur place dans ce monde, malgré les embûches qui se placent sur leur chemin. Le restaurant de Henri, le Lakay Nou, est toujours un succès populaire et critique. Suffisamment pour que Henri décide de s'inscrire à un prestigieux concours culinaire qui pourrait le propulser encore plus loin. Cependant, son stress et son anxiété semblent aussi atteindre de nouveaux sommets. Comment arrivera-t-il à naviguer dans cette nouvelle situation, tout en affrontant les jugements de sa famille haïtienne?

De son côté, Myrlande contemple l'idée de lancer son propre cabinet d'avocats tandis que ses parents traversent une période creuse. Tout ce beau monde se retrouvera réuni sous un même toit, pour le meilleur et pour le pire...Voilà les bases de cette nouvelle saison qui aborde toujours les thèmes de la famille, des origines, de l'émancipation, de la quête de soi auxquels s'ajoutent ceux de la santé mentale, du regard d'autrui et des difficultés conjugales.

Toujours pittoresques, les personnages de Lakay Nou sauront vous charmer à tous les tournants, en étant à la fois authentiques et hilarants. Encore une fois, on peut compter sur les insécurités de Henri (Frédéric Pierre), les grandes envolées oratoires du père Honoré (Fayolle Jean), l'engouement infatigable de Jude (Stanley Exantus) pour tout ce qui ne demande pas d'effort, les commentaires désagréables du père Prospère (Marcel Joseph) et plus encore.

Dans ce bouillon bien épicé comme une bonne soupe joumou, les comédiens sont tous excellents, notamment l'unique Fayolle Jean qui nous fait sourire, voire rire, à chacune de ses répliques. Il faut aussi saluer les apparitions de Richardson Zéphir qui continue d'être le remède à tous les maux en incarnant le truculent Père Moïse. Évidemment, tous ces comédiens ne pourraient briller autant sans un bon scénario. Encore une fois, Frédéric Pierre et ses complices font du beau boulot de ce côté, avec une histoire simple, mais qui frappe la cible et réchauffe l'âme. Derrière la caméra, Ricardo Trogi s'assure d'envelopper le tout dans une ambiance vivifiante et colorée.

Cette deuxième saison de Lakay Nou ne devrait décevoir personne. Et doucement, cette proposition aux couleurs de l'Haïti prend une belle place dans nos coeurs et nos salons, comme ce fut le cas de Discussions avec mes parents avant elle. De la télévision qui fait du bien, comme un bain de soleil!

Les 10 épisodes de la deuxième saison de Lakay Nou sont maintenant disponibles sur l'Extra d'ICI Tou.tv.