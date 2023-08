Lorsque la famille Belhumeur-Lamour – composée de Raoul, Dalia et leurs enfants Milo et Zora – part en voilier faire le tour du globe, elle s’attend bien entendu à vivre des aventures. Mais sûrement pas à découvrir une île qui ne figure sur aucune carte, la plus fabuleuse et mystérieuse de toutes : l’île Kilucru. C’est dans cet endroit gardé bien secret et rempli de fantastique que les créatures légendaires viennent se reposer. Dans un charmant complexe hôtelier, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous pouvons croiser Fée Sylvestre, l’étonnante fée des bois remplie de sagesse, Doulou, l’énergique enfant loup-garou toujours prête à tout, Coralie, la sirène attentionnée à la voix envoûtante, Crrrou, l’extraterrestre aussi attachant que déroutant, Fantomini, le jeune fantôme bien taquin et Monsieur Yéti, le sympathique et maladroit abominable homme des neiges. N’oublions pas Trollilo, le troll agriculteur bougon qui cache (mal) son désir d’être apprécié. Papillou, son grand confident et fidèle compagnon, en sait quelque chose! Charmée par cette île fantastique, la famille Belhumeur-Lamour décide de s’y installer et de prendre en charge le complexe hôtelier. Les Killugeois sont quant à eux très heureux de partager leur quotidien avec le dévoué homme à tout faire Raoul, l’excentrique chef culinaire Dalia, Milo l’inventif et la rassembleuse Zora. Bien vite, cette inhabituelle cohabitation devient le théâtre de riches amitiés, de fêtes étonnantes, de rires sans fin dans un univers magnifique où l’imaginaire est sans cesse célébré.