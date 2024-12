La comédienne Catherine Souffront répond à une remarque déplacée sur son apparence

Pour l'avant-dernier épisode de Ça finit bien la semaine avant une pause de quelques semaines, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevaient notamment sur leur plateau Catherine Souffront Darbouze.

Comédienne de talent à l'éloquence remarquée, l'interprète de Mylène Rancourt dans la série L'oeil du cyclone a gagné en popularité ces dernières années, au point où de plus en plus de personnes la croisent et la remarquent dans diverses sphères du quotidien. C'est d'ailleurs à la remarque déplacée « t'es belle pour une noire », qu'elle a souvent entendue, que Catherine a tenu à répondre, afin que de tels propos ne puissent plus être émis :

« La vérité, c'est qu'il faut aussi regarder l'intention des gens. Et je ne suis pas en train d'excuser ce genre de commentaires, qui est inacceptable. Les gens qui te disent ça, souvent, c'est la caissière du IGA qui te parle et qui te dit : "T'es belle pour une noire". Premièrement, je le reçois pour ce qu'elle veut me donner, un compliment. Maintenant, je pense que ça témoigne d'un manque d'éducation et d'un manque d'ouverture et d'un manque de vision. Parce que ce que ça sous-entend, c'est que les noirs en général sont pas beaux, mais que moi je suis l'exception et moi, je suis belle. C'est très problématique, c'est très dérangeant. Je pense que, justement, des émissions comme Lakay Nou, on est en train d'ouvrir les esprits avec ça. Un pas à la fois »

C'est en abordant le sujet publiquement que les mentalités continueront d'évoluer, et on ne peut ainsi que remercier Catherine de traiter le sujet de front, pour éveiller les consciences. La diversité est belle et doit être soulignée, célébrée.

En ce sens et comme mentionné ci-dessus, Catherine Souffront figure au générique de la populaire série Lakay Nou. La 2e saison promet d'être encore plus mémorable que la première, alors que le clan Honoré-Prospère fera face à de nouveaux défis personnels. Découvrez ce qui vous attend dès le 3 janvier prochain ici.

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.