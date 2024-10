Marilou abordera un sujet tabou dans sa série documentaire

Femme d'affaires à succès, Marilou porte également plusieurs autres chapeaux, dont ceux de maman, de chanteuse et d'animatrice. C'est d'ailleurs sous ce volet que l'artiste brillera prochainement, alors qu'une nouvelle saison de sa série documentaire Autrement dit verra bientôt le jour. Avec un sujet pour le moins... tabou!

En fait, après l'entrepreneuriat et les relations amoureuses, Marilou cherchera cette fois à comprendre les multiples facettes de l'argent, et la façon dont notre relation avec lui évolue au fil du temps. Au fil des 6 nouveaux épisodes de 20 minutes chacun, elle entreprend une véritable quête pour répondre à plusieurs questions pertinentes qu'on se pose, à la manière d'un thème par épisode. Par exemple, notre éducation influence-t-elle notre relation avec l'argent? Pourquoi est-ce si souvent une source de conflits? Peut-on résister à la surconsommation?

On le sait, dès que le sujet est abordé, que ce soit avec des amis ou dans l'intimité du couple, l'argent crée des remous. Nous sommes donc très curieux à l'idée de découvrir la façon dont Marilou s'y prendra pour vulgariser certains concepts et nous aider à apprivoiser une relation saine avec le système monétaire. D'ailleurs, pour l'accompagner dans la série, elle sera entourée de plusieurs personnalités connues, telles que la cofondatrice d'Équiterre Laure Waridel, Judi Richards, Catherine Souffront Darbouze, Pénélope McQuade, Mathieu Dufour et Lou-Pascal Tremblay, de même que des psychologues, des gens du domaine des affaires et même une gagnante à la loterie.

Les épisodes de la série Autrement dit : L'argent seront disponibles sur Véro.tv dès le 19 novembre prochain.

En plus du documentaire, l'automne de la femme derrière l'entreprise culinaire Trois fois par jour est particulièrement chargé, alors qu'elle a annoncé ce mardi la venue d'un tout nouveau livre de recettes. Cependant, à la différence de ses 5 précédents, Mes premières recettes s'adresse d'abord et avant tout aux plus jeunes. Voyez la couverture ci-dessous. Dans une publication Facebook, la principale intéressée explique qu'elle voulait « créer un livre qui ne soit pas infantilisant, avec un design épuré et vivant, dans un format "pour adultes". »

Avec ses couleurs vives et son contenu simple, gageons que les parents seront ravis d'avoir un nouvel outil sous la main, pour transmettre à leur progéniture leur passion de la cuisine! Notons qu'il est dès à présent possible de précommander le livre, en cliquant ici.