Lakay Nou : Une 3e saison sous le signe des bouleversements

C'est le 22 janvier que vous pourrez renouer avec la famille Honoré, pour une troisième saison de Lakay Nou, placée sous le signe des bouleversements. Encore une fois, Frédéric Pierre et ses complices scénaristes ont concocté une saison qui réchauffe le coeur et qui nous fait aimer encore plus ces formidables personnages, aussi imparfaits qu'attachants.

L'histoire reprend alors que Henri vient de publier son premier livre de recettes, un honneur pour toute la famille, qui est rapidement terni par une mauvaise nouvelle. En effet, la ville entreprendra des travaux dans la rue du restaurant Lakay Nou, qui sera pour cette raison difficile d'accès. Impossible de penser que cela n'affectera pas les affaires. Myrlande va donc hériter du dossier pour tenter, comme avocate, de faire pression sur la ville pour changer les choses. Pendant ce temps, la petite Malia revient d'un camp de vacances complètement transformée. Que se passe-t-il avec elle? Est-ce le démon qui s'est emparé de son corps ou tout simplement l'adolescence qui commence? Chose certaine, dans toute cette agitation, la famille Honoré n'aura pas le temps de s'ennuyer... et nous non plus!

Pendant que Manmi a trouvé une erreur dans le livre de recettes, que Papi est déterminé à faire connaître son opinion à la ville avec un long pamphlet de protestation, que Myrlande en a trop sur les bras et que Henri a peur, on peut s'attendre à tout de cette troisième saison fort accrocheuse. Sachez notamment que Henri fera de la télévision cette année et les choses ne vont peut-être pas se passer de la manière idéale.

Évidemment, tous les comédiens font encore un formidable travail, dont les incroyables et hilarants Fayolle Jean et Mireille Métellus qu'on prendrait dans toutes les scènes. À ceux-ci s'ajoutent quelques visages déjà connus et de nouveaux personnages, avec Richardson Zéphir, Sam-Eloi Girard, François Chénier, Nicolo Zema, Alex Barima, Michelle Furtado, Alexandrine Agostini, Garihanna Jean-Louis, Cindy Charles, Martin Perizzolo, Isabeau Blanche, Sharon Ibgui, Patrick Drolet et Lyndz Dantiste.

Entre les drames, les imprévus et les querelles, il y a dans Lakay Nou ce petit quelque chose d'irrésistible, capable d'interpeler toutes les familles. Parce qu'après tout, personne n'est si différent. Cette bonne dose d'amour et de chaleur haïtienne est tout ce dont nous avons besoin pour nous accompagner pendant cette froide saison. Et bonne nouvelle, une quatrième saison est déjà confirmée!

Produits par les Productions Jumelage et réalisés par Ricardo Trogi, les dix nouveaux épisodes de la comédie dramatique Lakay Nou seront disponibles dès le 22 janvier sur ICI TOU.TV EXTRA.