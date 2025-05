Jean-Philippe Perras décroche un rôle dans un thriller inquiétant

Après nous avoir montré l'étendue de son registre d'acteur dans une foule de séries toutes plus populaires les unes que les autres, on apprend que le comédien Jean-Philippe Perras a amorcé aujourd'hui les tournages d'une toute nouvelle production d'envergure, qui sera diffusée sur CRAVE en français plus tard cette année.

En effet, la plateforme annonçait ce mardi l'impressionnante distribution de sa nouvelle oeuvre de fiction, Dérive. D'abord intitulée Terreurs noctures, la série est un thriller psychologique où l'on suit le pianiste Daniel Major (Perras) qui, depuis qu'il s'est effondré sur la scène en plein concert, est incapable de jouer de son instrument. Désormais réfugié dans sa maison à la campagne pour y trouver la tranquillité, il fait plutôt l'expérience de traumatisantes terreurs nocturnes. Pour s'en sortir et trouver les réponses à ses questions, il tentera une thérapie, mais celle-ci pourrait bien le mener à de surprenantes et inquiétantes révélations...

Jean-Philippe pourra compter sur un casting de haut vol, qui interprétera des personnages tout aussi troublés. Nous pourrons ainsi y retrouver Catherine Souffront, Luis Oliva, Xavier Huard, Chloée Barshee, Marie-Thérèse Fortin, Benoit Gouin, Sophie Cadieux, Macha Grenon, Céline Bonnier, Maxime Genois, Marilou Mucret, Mounia Zahzam et Amélie Grenier.

Découvrez une photo de la distribution ci-dessous.

La série Dérive est écrite par Julie Hivon et réalisé par Patrice Sauvé. Elle sera offerte en exclusivité aux abonnés de CRAVE, dès l'automne prochain, dans un format de 8 épisodes d'une heure chacun.

Ce projet s'inscrit dans une période artistique plutôt achalandée pour Jean-Philippe, lui qui cumule les projets depuis quelque temps. En plus de Dérive, il fait également partie de la distribution de STAT et de L'Appel, la nouvelle série de Luc Dionne. On en parlait ici. Par ailleurs, il présentera bientôt avec sa populaire conjointe une nouvelle émission de rénovations. À découvrir ici.