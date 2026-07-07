Télé
Oeuvres (32)Voir tout
Voir les films de Sophie Cadieux sur Cinoche.com
Dérive
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Margot Nadon
En cours
Agence Brainsto
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Annie (2025-)
En cours
Drazilion
2023 - Aujourd'hui
Comédienne
La reine des ombres (2025-)
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2023
Meilleur rôle de soutien jeunesse
Prix Gémeaux
2020
Meilleur premier rôle féminin : comédie
Lâcher prise
Prix Gémeaux
2018
Meilleur premier rôle féminin : comédie
Lâcher prise