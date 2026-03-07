Sophie Cadieux offre un succulent clin d'oeil à cette mythique série à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin nous convient à une sublime célébration musicale de l'univers de l'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe. Comme on pouvait s'y attendre, la soirée a été ponctuée de chansons francophones, issues du répertoire de nos plus grands artistes.

C'est ainsi que, dès le numéro d'ouverture, entièrement composé de femmes, que nous avons pu y entendre, au grand bonheur des téléspectateurs, des classiques tels « Provocante » de Marjo, par Valérie Blais, « Respire encore » de Clara Luciani de Mia Tinayre, ou encore « Cookie » du grand Jean Leloup, par Ariane Roy.

Après la venue de son ex-collègue à Star Académie l'an dernier, Émily Bégin, sur les airs de « Take A Chance On Me » du groupe ABBA, le générique de Watatatow s'est fait entendre, en raison de la passion de Pierre pour l'émission jeunesse. Quelques secondes plus tard, Sophie Cadieux est débarquée en trombe en chantant « Fille de personne II » par Hubert Lenoir, profitant de l'instant pour nous offrir un savoureux clin d'oeil à la série.

Voyez une photo en bas de cet article.

Celle-ci avait effectivement décidé de reporter sa tenue de Vanessa, pour qui elle avait d'ailleurs remporté un Prix Gémeaux, en 2004. Un passage qui n'a pas manqué de faire jaser les internautes :

« Sophie Cadieux alias Vanessa, trop drôle, que de souvenirs, c’est vrai qu’elle était tellement bonne et crédible dans ce rôle. Mais elle l’est dans tous ses rôles, une de nos meilleures comédiennes. »

« Trop contente de revoir Vaness de Watatatow. »

Après son passage remarqué, France n'a pas manqué de souligner le fait qu'il s'agissait de son costume d'époque. Et Pierre de rajouter : « C'est une actrice de grand talent, très game. » On ne peut guère le contredire!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.